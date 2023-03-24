Атака на патриотов. Как Кремль использует госпредателя Коцабу для пацифизма

В день триумфального назначения конституционным большинством нового министра образования и науки Оксена Лисового — "Украинское движение пацифистов" назвало его плагиатором. Еще и бросило шпильку, что добровольцу 95 десантно-штурмовой бригады не место среди ученых. Мол, так "заявлено стремление затянуть умную молодежь в армию и "строить общество бойцов".

Сразу скажу, что я против плагиата в научных работах. И два спорных абзаца по кандидатской диссертации господина Лисового списываю на стандарты 2012 года. Когда в украинской науке был такой разброд и хитание, что такое написание научных работ было привычной практикой.

Однако черный пиар был достаточно успешен. Ведь после назначения мало кто вспомнил, что Лисовой успешно возглавляет 20 лет Малую академию наук, является соучредителем Музея науки и в целом приход ветерана в правительство это хороший знак. Было сформировано мнение, что все эти министры одинаковы и новый глава МОН мало чем отличается от Шкарлета и, прости Господи, Табачника.

К сожалению, очень мало кто поинтересовался, кто же этот новоявленный правдоруб-пацифист Русланом Коцабой.

Руслан — бывший активист революции на граните, у которого в жизни на определенном этапе что-то пошло не так. И в 2015 году этот человек получил подозрение в шпионаже и государственной измене — он призвал украинцев уклоняться от мобилизации. И вообще выступает по сей день за "мирное окончание войны и право каждого человека на отказ от военной службы". Ивано-Франковский городской суд дал ему три с половиной года заключения. И очень заметно, что адвокатом этого господина на суде была одиозная пропагандистка Татьяна Монтян, осевшая в оккупированном Донецке.

Впрочем, у Коцабы в виде бывшего министра Виталия Захарченко, ОПЗЖ и Виктора Медведчука и Евгения Мураева — двух основных пророссийских политиков последних лет. (Коцаба Мураев)

Началось все с того, что в июне 2014 года Коцаба стал военкором 112 канала, уехал в Луганск. И тут, как говорится, "Остапа понесло".

Первые колокольчики раздались, когда из-под стен Луганской ОГА Коцаба призвал …украинских военных и "ополченцев" стрелять друг в друга точнее, чтобы не убивать гражданских.

Дальше было знаменитое видео, которое привело его к криминалу, где раздался призыв оказывать организованное сопротивление мобилизации.

А завершилось это тем, что Руслан Коцаба стал призывать к федерализации Украины. Мол, это настолько круто, что сам… Вячеслав Черновол отстаивал такую идею устройства для нашего государства. Однако это чистая манипуляция и единственные, кто продвигает годами такую идею, это как раз Медведчук и Мураев.

Однако правоохранительные органы и суд заметили именно заявление о мобилизации. Почему? Именно в те дни шли кровопролитные бои за Дебальцевский плацдарм. Тогдашний президент Петр Порошенко объявил кампанию по мобилизации. И тут же выдал сенсацию, что у российской агентуры была задача сорвать этот процесс. Одним из тех, на кого поставил Кремль, был и Коцаба.



Провокатор и государственный изменник отсидел около трех лет и вышел на свободу летом 2016 года. И тут его ждали новые друзья и покровители. Его первый публичный выход произошел на партийном съезде партии ОПЗЖ, где Вадим Рабинович впоследствии даже пригласил стать членом. (ОПЗЖ). Однако Коцаба отказался. Но уже через пару месяцев дебютировал с авторской программой на пророссийском гниднике NewsOne.

По сути, эта авторская десятиминутка ненависти и была первой пробой пера неопацифиста за кремлевские деньги. Вот очень интересен был эфир на тему взрывов на артиллерийских складах в Ичне в октябре 2018 года.

"Я все равно рад, когда боеприпасы так массово утилизируются в тылу, а не убивают прицельно. Конечно, жаль тех несчастных людей из Дружковки, но если это один из методов склонить современную украинскую власть к мирной риторике или мирным переговорам, разве это не плюс ?", - заявлял тогда на всю Украину Коцаба.

По сути практически открытым текстом пропагандист признал, что друзья из ФСБ взорвали склады, чтобы заставить Украину к капитуляции. Также это была часть плана, как избавить Украину от очень дефицитных и страшно нужных сейчас артиллерийских снарядов. Ведь склад в Ичне был основным для хранения снарядов для "Акации", "Градов", "Гвоздик", минометных мин и патронов 5,45. Это все то, чего нам так не хватает для того, чтобы выпилить окончательно решителей.

Из других тезисов, которые продвигал Пиховшек для маргиналов, это то, что Украина является марионеткой Госдепа, украинские военные "тупые и только матерятся", а еще, что крымчане молодцы и "сделали верный выбор".

Поэтому уже нового президента Зеленского Коцаба взял себе в компаньоны знаменитого маргинала Юрия Шеляженко и вдвоем они побухали "Украинское движение пацифистов". И начался кач на тему, что украинским властям нечем заняться. Что он сам напал на донецких граждан. И нужно просто поменять власть на такую, которая может наладить диалог с Кремлем. Все точно то, что говорил годами ртом Медведчук.

А дальше были санкции СНБО, каналы Медведчука каналы были прикрыты и о Коцабе было успешно забыто.

Однако накануне большого вторжения российская марионетка активизировалась и вышла в эфир со своей адвокатом Таней Монтян. Вдвоем они размышляли о том, как в случае нападения России украинцы с ужасом разбегутся и не будут сопротивляться. А Путин без боя захватит всю Украину через несколько дней, как Крым в 2014 году. И хихикали, как будет круто, когда украинские патриоты будут хвататься за шасси самолетов, как в Афганистане, чтобы бежать в США.

Руслан Коцаба с Таней Монтян

По иронии судьбы в США сбежал, несмотря на открытое уголовное дело, сам Коцаба. И это отдельный вопрос к нашим правоохранителям, кто выпустил эту крысу за границу. И как так получилось, что уехал он из Украины по программе "Единение ради Украины", которую для помощи украинским беженцам ввел президент США Джо Байден.

Теперь этот клоун просит там политическое убежище. И все равно постится видео , где требует у украинской власти перемирие к Рождеству. Если честно, наши военные и западные разведки говорили, что тему временной тишины РФ использует только для ротаций. А значит, это абсолютно провальные идеи для нас.

Зачем Коцаба сыграл роль черного пиарщика против Оксена Лесного? Это план рашистов на перспективу забанить приход к власти добровольцев с военным опытом. Которые в гражданских профессиях имеют статус, опыт и явно настроены выпиливать российские влияния из всех сфер.

Не так давно в очередной раз ожил политический труп Медведчука и объявил о создании нового движения "за мир". А еще призвал выпиливать милитаристов, которые постоянно ходят на революции и ручаются с Западом. И взять наконец-то курс на "партию мира".

Поэтому очень неслучайно, что Руслан Коцаба резко стал продвигать нарративы о мире и бороться с первым добровольцем великой войны, который пошел на повышение в правительстве. А еще через эфиры российского рупора RTVI под соусом военкора дает рецепты, как завершить войну. И логично, что все они сводятся к тому, что РФ — ядерное государство и нужно просто договориться, сдаться и поменять Зеленского на кого-то более лояльного Кремлю.

"Гениальный" политик Медведчук так и не понял своих ошибок. Благодаря таким сволочам, как Коцаба и Монтян, российская власть была убеждена, что в Украине никакого сопротивления не будет. И отправили своих военных на верную смерть, в полной уверенности, что они просто победным маршем войдут в Харьков и Киев. И местные хозяйки будут угощать их борщом и пирожками.

Поэтому сейчас только и остается, что выдавать за пацифистов кучку маргиналов, давно вызывающих только жалость и скуку.