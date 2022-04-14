Атака на крейсер "Москва" стала поворотным моментом в войне против России, - американский эксперт
Поражение флагмана российского ЧФ сравнимо с отступлением россиян от Киева
Так считает президент The Jamestown Foundation Гленн Говард.
"По сути, Украина самостоятельно воюет ( против России. – Ред. ) в Черном море, и они делают это замечательно. А (поражение крейсера. – Ред.) "Москва", если он действительно тонет, имеет монументальное значение", - заметил Говард во время дискуссии, организованной в четверг Американско-украинским деловым советом (USUBC).
Он отметил, что это "в чем-то равнозначно поражению россиян к северо-западу от Киева", тогда как война России против Украины продолжается на Востоке и Юге страны.
"Это, безусловно, еще один поворотный момент в войне", – подчеркнул Говард.
По его убеждению, боевые действия, если они будут развиваться дальше, будут продолжительны, и в любом случае война не завершится "парадом победы" 9 мая и захватом Мариуполя. По его словам, россияне хотели бы поставить Украину на колени, но им этого не удастся сделать.
- Напомним, 13 апреля ракетами "Нептун" украинцы попали в российский крейсер "Москва".
- По сообщению ОК "Юг", крейсер "Москва" после взрыва боезапаса перевернулся и начал тонуть , - ОК "Юг".
- Порошенко рассказал , чем сбили крейсер "Москва", и поблагодарил ВСУ.
- Александр Турчинов заявил , что крейсер "Москва" не первая цель украинского "Нептуна" этой войны.
- По мнению экспертов издания Defense Express, на тонущем после удара "Нептуна" ракетном крейсере "Москва" могут быть ядерные боеприпасы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.64
- Актуальное
- Важное