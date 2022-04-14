Так считает президент The Jamestown Foundation Гленн Говард.



"По сути, Украина самостоятельно воюет ( против России. – Ред. ) в Черном море, и они делают это замечательно. А (поражение крейсера. – Ред.) "Москва", если он действительно тонет, имеет монументальное значение", - заметил Говард во время дискуссии, организованной в четверг Американско-украинским деловым советом (USUBC).

Он отметил, что это "в чем-то равнозначно поражению россиян к северо-западу от Киева", тогда как война России против Украины продолжается на Востоке и Юге страны.

"Это, безусловно, еще один поворотный момент в войне", – подчеркнул Говард.

По его убеждению, боевые действия, если они будут развиваться дальше, будут продолжительны, и в любом случае война не завершится "парадом победы" 9 мая и захватом Мариуполя. По его словам, россияне хотели бы поставить Украину на колени, но им этого не удастся сделать.

Напомним, 13 апреля ракетами "Нептун" украинцы попали в российский крейсер "Москва".

По сообщению ОК "Юг", крейсер "Москва" после взрыва боезапаса перевернулся и начал тонуть , - ОК "Юг".

Порошенко рассказал , чем сбили крейсер "Москва", и поблагодарил ВСУ.

Александр Турчинов заявил , что крейсер "Москва" не первая цель украинского "Нептуна" этой войны.

По мнению экспертов издания Defense Express, на тонущем после удара "Нептуна" ракетном крейсере "Москва" могут быть ядерные боеприпасы.

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