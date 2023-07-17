На таких темах акцентируют международные издания на утро 17 июля.

Атака на Крымский мост

Фото: Gettyimages

Главной темой, которая всколыхнула международные СМИ, стала атака на Керченский мост во временно оккупированном Крыму. В частности, The New York Times пишет , что инцидент произошел чуть больше чем через девять месяцев после нападения на мост 8 октября, когда грузовик со взрывчаткой взорвался, перекрыв одну полосу движения и повредив железнодорожные пути.

"18-км городов, который был завершен в 2018 году и считается инженерным достижением, был полностью открыт для движения транспорта в феврале. В мае железнодорожное движение было восстановлено в обычном режиме. Мост является основным маршрутом, который используется для снабжения российских войск в Украине, а также Черноморского флота, штаб которого находится в порту Севастополь. Нарушение движения по мосту заставляет Россию поставлять свои войска в Крым и на юг Украины сухопутными путями через юг Украины, которые могут быть подвергнуты украинским обстрелам", - пишут журналисты и добавляют, что закрытие моста также происходит в разгар летнего туристического сезона, когда Крым является популярным местом для российских путешественников.

Крымские власти попросили туристов оставаться в отелях из-за ситуации. Видео и фотографии, подтвержденные The Times, показывают повреждения с обеих сторон автомобильного моста, причем наиболее значительные повреждения вдоль пролета моста в направлении России.

В Politico отметили , что Службы безопасности Украины опубликовали загадочное стихотворение, в котором, кажется, взяли ответственность за инцидент. "Соловей, родной брат, Снова мост пошел "поспать" Да раз… Два! PS Музыка - народная. Слова - СБУ", - говорится в их сообщении.

В BBC написали , что два человека погибли в результате атаки на мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией.

"Российский Telegram-канал Gray Zone со ссылкой на группу Вагнера заявил, что мост, вероятно, был поврежден подводным дроном, запущенным на мост украинской стороной", – пишут в BBC.

Источник в украинской разведке СБУ сообщил BBC, что она совершила нападение вместе со спецназом ВМС.

Мины мешают контрнаступлению Украины

Фото: Киевская городская военная администрация

Также в СМИ обсуждали продвижение контрнаступления ВСУ. The New York Times отмечают , что мины мешают продвижению украинских городов. После пяти недель контрнаступления, которое, по словам даже украинских официальных лиц, началось неудачно, интервью с командирами и воюющими на фронте солдатами показывают, что медленный прогресс сводится к одной главной проблеме – это мины.

"Украинской армии также мешает отсутствие авиационной поддержки и глубокая сеть оборонных сооружений, которую построили россияне. Но именно из-за огромного количества мин, проводов, мин-ловушек и самодельных взрывных устройств украинские силы погрязли всего в нескольких милях от того места, откуда они начали", – говорят The New York Times.

Мины уже давно являются основной частью российской войны, активно используются в Афганистане и Чечне и на предварительных этапах боевых действий в Украине, начиная с 2014 года. Но минные поля на юге Украины огромны и сложны, превосходят то, что было известно раньше. Украина также закладывает большие поля противотанковых мин, чтобы остановить наступление России.