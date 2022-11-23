Об этом сообщает Sky News.

Анализ обломков подтвердил, что тот же тип иранского беспилотника, который Тегеран поставил России для вторжения в Украину, был использован для нападения на коммерческое судно.

Так, базирующийся в Бахрейне 5-й флот ВМС США опубликовал подробности своего расследования.

В ВМС рассказали, что беспилотник проделал 76-сантиметровую дыру в задней части корабля, а взрыв повредил корабль, резервуар для питьевой воды и спасательный плот.

"Иранское нападение на коммерческий танкер, проходящее через международные воды, было умышленным, вопиющим и опасным, поскольку он поставил под угрозу жизнь экипажу корабля и дестабилизировал безопасность на море на Ближнем Востоке", - заявил командующий ВМС США на Ближнем Востоке вицеадмирал Брэд.

Однако Иран отверг обвинения в своей ответственности.

В последние годы в водах Персидского залива были нападения на танкеры, которые происходили во время обострения региональных напряжений в отношениях с Ираном. Так, в июле 2021 года вероятная атака беспилотника поразила танкер с нефтепродуктами под управлением израильской фирмы у побережья Омана.

15 ноября Израиль обвинил Иран в нападении на танкер Pacific Zircon под либерийским флагом, которым управляет подконтрольная Израилю компания Eastern Pacific Shipping. Корпус судна получил незначительные повреждения, но пострадавших или разлива газойля не было.

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