Атака на Гостомель 24 февраля началась с разрыва ракеты возле жилого дома, - Нацгвардия
Во время атаки Гостомеля 24 февраля ракета оккупантов разорвалась возле жилого дома, среди гражданских жителей никто не пострадал
Об этом сообщает бригада быстрого реагирования Нацгвардии.
"Так начиналась атака на Гостомель. Сегодня около 7:00 утра российская "высокоточная" ракета разорвалась возле гражданского жилого дома в Гостомеле, где проживают в том числе дети", - говорится в сообщении.
В бригаде добавили, что взрывом и обломками выбило стекла. Из гражданских жителей никто не пострадал.
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