Атака на Гостомель 24 февраля началась с разрыва ракеты возле жилого дома, - Нацгвардия

Об этом сообщает бригада быстрого реагирования Нацгвардии.



"Так начиналась атака на Гостомель. Сегодня около 7:00 утра российская "высокоточная" ракета разорвалась возле гражданского жилого дома в Гостомеле, где проживают в том числе дети", - говорится в сообщении.



В бригаде добавили, что взрывом и обломками выбило стекла. Из гражданских жителей никто не пострадал.







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