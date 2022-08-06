Атака на города – это стратегическая ошибка россиян, – военный эксперт Глен Грант

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Использование ракет и снарядов для нападения на украинские города, я считаю контрпродуктивным. Подобное было во время Второй мировой войны, а именно, когда бомбили Лондон. Мы потеряли тогда огромное количество людей, а Ковентри немцы вообще сравняли с землей за одну ночь. Но народ это еще больше сплочило и придало им решимости. Я думаю, что так есть и в Украине.Вы видите, что люди по всей стране становятся ментально сильнее, Россия только укрепила украинскую нацию.Атака на города - это стратегическая ошибка россиян, что только усиливает бдительность и внимание к военным действиям на территории Украины", - заметил полковник.



Глен Грант отметил, что все не так, как было в 2014-2015 годах, когда о войне забывали, и на западе страны люди не чувствовали, что идет война, а теперь вкус войны испытывают и во Львове.



"Думаю, что в течение августа россияне будут продолжать делать то, что и сейчас, а именно постараются истощать ВСУ, сжигать и уничтожать как можно больше техники и боеприпасов. Они нацелены одержать победу над Украиной количеством и массовостью, вот на что направлены все их усилия", – подытожил военный эксперт.

3 августа ракетный обстрел Львовщины

4 августа в Харькове взрывы , город под обстрелом

6 августа россияне нанесли ракетный удар по Запорожью и устроили по магистрали с водородом для ЗАЭС.

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