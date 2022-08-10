Атака на авиабазу в оккупированном Крыму - дело рук Украины, - The Washington Post
Источник в украинском правительстве подтвердил, что за атакой на российский аэродром в Новофедоровке, в оккупированном Крыму, стоит Украина
Об этом пишет The Washington Post .
Представитель украинского правительства на правах анонимности заявил, что атака на российскую авиабазу в оккупированном Крыму была делом рук украинских спецназовцев. Чиновник не раскрыл подробностей того, как именно была совершена атака.
Информацию о том, что удар в Новофедоровке, вероятно, нанесла Украина, подтвердил и источник в американском правительстве. Анонимный собеседник отметил, что при этом ВСУ не применяли оружие, полученное от США.
В WP считают, что эта атака продемонстрировала способность украинских военных нанести удары в тылу России дальше, чем считалось ранее.
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