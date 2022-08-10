Об этом пишет The Washington Post .

Представитель украинского правительства на правах анонимности заявил, что атака на российскую авиабазу в оккупированном Крыму была делом рук украинских спецназовцев. Чиновник не раскрыл подробностей того, как именно была совершена атака.

Информацию о том, что удар в Новофедоровке, вероятно, нанесла Украина, подтвердил и источник в американском правительстве. Анонимный собеседник отметил, что при этом ВСУ не применяли оружие, полученное от США.

В WP считают, что эта атака продемонстрировала способность украинских военных нанести удары в тылу России дальше, чем считалось ранее.

9 августа в Крыму раздались взрывы в районе авиабазы в Новофедоровке.

Владимир Зеленский заявил , что российская война против Украины началась с Крыма и должна там закончиться.

Газета The New York Times со ссылкой на собственные источники предположила , что для атаки в Крым могли использовать оружие украинского производства.

10 августа Воздушные силы ВСУ заявили, что в результате взрывов на аэродроме в Крыму было уничтожено девять самолетов РФ .

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