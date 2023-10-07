Атака на аэропорт в Сочи свидетельствует о том, что война оказывает непосредственное влияние на население РФ, - британская разведка

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

В разведке напомнили, что 1 октября российский черноморский курорт Сочи во второй раз через две недели потерпел удар беспилотников. СМИ сообщают, что в аэропорту Сочи было повреждено место посадки вертолетов.

"Предыдущая атака 20 сентября 2023 года вызвала большой пожар на нефтехранилище вблизи аэропорта. Это был первый зафиксированный удар по этому району после вторжения России в Украину", - говорится в сообщении.

Сочи является популярным местом отдыха, которое тесно связано с президентом России Владимиром Путиным, и служит летней базой для многих представителей российской элиты.

"Удары вблизи города являются еще одним примером того, что война оказывает непосредственное влияние на население России вдали от украинской границы", - отметили в разведке.