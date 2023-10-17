Атака на аэродромы вблизи Бердянска и Луганска: генерал Романенко рассказал, каким оружием ВСУ могли нанести удар

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Официального подтверждения еще нет. Но с точки зрения военного оружия такое поражение может нанести кассетное оружие, это очень важно. Такое оружие может поразить и живую силу противника и летательные аппараты, которые не совсем защищены на земле. Так или иначе это оружие эффективно повлияло на обстоятельства поразила средства врага и по этому поводу есть дальнейшая перспектива. В ближайшее время будет все известно", - отметил Романенко.

Для нас важно уничтожать средства врага, которыми они наносят удары по силам обороны Украины. В результате успешных ударов ВСУ по аэродромам, у врага есть потери в живой силе, вооружении и технике, говорит Романенко.

"Сам по себе факт важен, потому что ВСУ наносят удары не только по востоку, а в Крыму. Также распространилась география нанесения ударов по территории России. В этом есть перспектива, у нас набирают обороты предприятия военно-промышленного комплекса с выпуском ударных дронов разных типов, ракетного вооружения и т.д. Несмотря на то, что враг охотится за этими объектами и предприятиями, процесс выработки новых образцов набирает обороты", - резюмировал Игорь Романенко.