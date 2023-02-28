Атака на А-50 в Мачулищах

Поговорим о том, что происходит в Беларуси, где на аэродроме Мачулищи 26 февраля был атакован самый дорогой самолет ВКС РФ - самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Ранее руководители беларусской инициативы BYPOL сообщили, что удар нанесли беларусские партизаны с помощью дронов. После инцидента на военном аэродроме беларусские пограничники значительно усилили контроль выезда из страны. Сегодня британская разведка сообщила , что хотя повреждения А-50 еще не подтверждены, в любом случае потеря такого самолета существенно ограничит российские воздушные операции . Также сегодня появились первые спутниковые снимки аэродрома Мачулищи в Беларуси, на котором произошла атака на этот самолет. Снимки представили компании Maxar и Planet Labs, а 28 февраля их опубликовали несколько изданий, в том числе компания CNN. На фото виден самолет дальнего обнаружения А-50У.



Фото однозначно подтверждает, что самолет не был полностью уничтожен. На снимках можно увидеть, что на обтекателе и правой части крыла есть затенения, которые могут указывать на определенные повреждения, хотя это только предположение. Это может быть связано со снегом, попавшим на планер самолета. Однако ни нос самолета, ни тарелка обтекателя существенно повреждены не были в результате атаки. На этих снимках мы также не видим значительного количества транспортных средств, которые должны быть расположены вокруг этого самолета, если бы там проводились ремонтные работы. Однако этот самолет переставили с одной части аэродрома на другую, в любом случае какое-то воздействие на этот самолет было.



Александр Азаров, представитель Объединенного переходного кабинета по восстановлению законности и правопорядка, экс-начальник отдела ГУБОП МВД Беларуси, основатель инициативы BYPOL рассказал, что во время атаки использовались два самодельных дрона-камикадзе, которые и вызвали повреждения центральной и передней частей самолета. На снимке видно темное пятно в районе тарелки и носа самолета. Этот самолет огромен, чтобы взорвать его или полностью разрушить, вы понимаете, какое количество взрывчатки нужно, поэтому там только повреждения.



Власти Беларуси молчат об этом инциденте уже третьи сутки. Это свидетельствует о том, что этот случай весомый. Они не понимают, как реагировать. Вчера, 27 февраля, выступал Лукашенко, собирал силовиков на совещание и кричал, что нужно навести порядок . Его лицо было очень взволнованным. Силовики также сидели с красными лицами и не смотрели Лукашенко в глаза, что свидетельствует о том, что инцидент был и он весомый. Мы уверены, что акция была проведена и два дрона были использованы. Я считаю, что скоро будут еще доказательства.



Основатель инициативы BYPOL подчеркнул, что 27 февраля поступила информация, которую еще не проверили, о том, что все российские самолеты покинули территорию Беларуси и передислоцировались на территорию России. От других источников пока нет информации. Если да, то это значит, что последствия серьезны. Этот самолет можно сравнить с флагманским крейсером "Москва", уничтоженным украинскими войсками в Черном море.

Российские войска в Беларуси

Александр Азаров отметил, что количество войск РФ на территории Беларуси непонятно. Были разные оценки, от 10 до 30 тыс. Отследить их невозможно. Они проходят подготовку на разных беларусских полигонах, мы считаем, что это мобилизованные россияне. Кроме того, работают три российских центра, в которых находятся российские военнослужащие. Они обслуживают комплексы С-300, расположенные вдоль беларусско-украинской границы. Сейчас российских войск для наступления недостаточно.

Пока признаков наступления с территории Беларуси не наблюдается. Хотя, если посмотреть, что происходило в последние месяцы, то мы видели, что Лукашенко готовится к войне. Месяц назад проходили летные учения, отрабатывались наступательные операции: уничтожение укреплений противника, спасение сбитых пилотов с территории противника и уничтожение вертолетных площадок и аэродромов.

Визит Лукашенко в Китай

Азаров считает, что Лукашенко собрал несколько вопросов и поехал их решать в Китай. Один из вопросов, который почему-то не освещается, – это блокирование польско-беларусской границы. Еще год назад, когда мы проводили акции на железной дороге, уничтожали инфраструктуру и проводили так называемую рельсовую войну, мы получили сообщение от беларусских железнодорожников, что Китай очень взволнован. Китай перевозит через Беларусь большие грузы в ЕС, потому что Беларусь является страной-транзитом для Китая. Есть специальная программа, которую Лукашенко подписал с китайцами. Еще тогда, когда проводились акции, китайцы обращались к Лукашенко в Минск, чтобы он навел порядок. Лукашенко этого очень испугался. Сейчас, когда гражданин Польши был приговорен к 8 годам заключения, Польша в знак протеста закрыла сначала один пункт пропуска – грузовой, затем второй, а сейчас грозится перекрыть всю границу. Таким образом, они блокируют транзит китайских грузов, что крайне невыгодно Лукашенко, он на этом зарабатывает деньги. Это его престиж перед китайцами.

РФ ищет пути военной помощи от Китая

В то же время Россия ищет варианты усиления своих наступательных возможностей, это и закупка дронов, и попытки приобрести боеприпасы в Северной Корее, и собственно купить ударные дроны у Китая. Первым о попытке россиян купить дроны у китайцев сообщило немецкое издание Deutsche Welle, а затем были заявления должностных лиц США, что в таком случае Китай рискует подвергнуться санкциям со стороны США.



Что касается визита Лукашенко в Китай и заявления CNN, Washington Post о том, что этот визит может быть связан с тем, что через Беларусь Россия хочет приобрести для себя вооружение - речь идет и о беспилотных комплексах , и об артбоеприпасах, и о других системах.



Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что Китай вполне может пойти на эту "скользкую тропу ", потому что у России и Китая есть минимум один вектор военного сотрудничества, который Запад не может пока сбить – экспорт ядерных материалов. Есть официальная статистика, что за 2022 год Россия поставила Китаю ядерные материалы почти на $1,5 млрд, а это, например, поможет Китаю увеличить ядерный арсенал до 1500 зарядов к 2030 году. Этот шаг явно направлен против США, но они ничего не могут сделать, даже американская экономика оказалась зависимой от поставок урана от Росатома. Если говорить о более прикладных вещах, то, судя по всему, Беларусь и будет использована как некая страна-прокладка, страна-транзитер, через которую и будут происходить поставки этих дронов-камикадзе под индексом ZT180, о которых писало немецкое DW. Здесь же нюанс в том, что до сих пор внешнего вида китайских дронов-камикадзе, которых назвали буквально копией Shahed 136, в открытом доступе нет. Поэтому вполне возможно, что под тем китайским индексом ZT180 в Беларусь наконец-то будет реализован проект по сборке этих дронов-камикадзе иранского производства, которые обозначаются "Герань-2".



Иван Киричевский напомнил, что в западной печати отмечался интересный парадокс, что Китай сейчас является главным хабом по перераспределению электроники, которая закупается вне санкций как для России, так и для Ирана. Соответственно даже производство Shahed 136 в Иране сейчас зависит от того, насколько Китай исправно поставляет какие-то военные технологии для иранского ВПК. Вспомнив, что наше ГУР МО летом 2022 года говорило о том, что Беларусь может наладить с Ираном вектор по производству боеприпасов для артиллерии на базе существующих арсеналов, где беларусы могут ремонтировать артиллерийские снаряды. Соответственно вполне возможно, что вместо Ирана может быть использован Китай, а Беларусь будет выступать в роли формального посредника. Возможно, номенклатура поставок со временем может расшириться. Однако на это будут влиять два фактора: первый – готовность Китая пойти на прямую конфронтацию с Западом, второй – готовность России отказаться от своего военно-технического сотрудничества с Индией.



Может быть еще такая версия, что Китай сейчас в рамках подготовки войны за Тайвань захочет ослабить Запад и использовать для этого Россию. Китай может дать России некоторые вещи, которые россияне уже используют. К примеру, у Китая есть своя копия ракеты "Калибр", также есть копия ракеты Х-55, есть еще старые российские истребители по копии советских Су-35 – это все может со временем быть передано России. Если будет стоять вопрос поставки России бронетехники из Китая, то какие-то старые образцы китайских копий Т-62 тоже могут быть поставлены. Потому что нам известны предыдущие некоторые цифры о потерях россиян, а именно они теряют ежемесячно 150 танков, а способны вернуть в строй всего 25. Соответственно, если не поправить ситуацию быстро, то бронетанковый потенциал РФ может быстро сточиться, то есть Россия быстро проиграет войну.