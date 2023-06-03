Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Полковник британской армии в отставке прокомментировал атаку дронов окрестностей столицы РФ 30 мая.

"Важно понимать, что никто не взял на себя ответственность. Эта атака не была настолько серьезной, на которую можно было бы надеяться со стороны Украины. Считаю, что если бы здесь была причастна украинская армия, то последствия были бы гораздо хуже. Очевидно, задача заключалась в создании эффекта наподобие эффекта от сбитых беспилотников над Кремлем. И вполне возможно, что это организованная Россией атака, попытка получить Путиным политическую силу для необходимых ему наступательных мер, больше солдат и больше денег на оборонную систему. У него проблемы, потому что сейчас текущие события на передовой благоприятны для Украины. Украина перехватила значительную часть инициативы, поэтому Путину приходится что-то делать", - сказал военный эксперт.

Глен Грант напомнил, что так же Путин действовал, когда хотел вторгнуться в Чечню. И сейчас происходит что-то похожее.