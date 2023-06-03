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Атака Москвы дронами, вполне возможно, организована Россией, – британский эксперт Грант

3 июня, 2023 суббота
13:41
Война с Россией москва, кремль

Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант предположил, что атака Москвы – могла быть попыткой Путина получить политическую силу для необходимых ему наступательных мер

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Полковник британской армии в отставке прокомментировал атаку дронов окрестностей столицы РФ 30 мая.

"Важно понимать, что никто не взял на себя ответственность. Эта атака не была настолько серьезной, на которую можно было бы надеяться со стороны Украины. Считаю, что если бы здесь была причастна украинская армия, то последствия были бы гораздо хуже. Очевидно, задача заключалась в создании эффекта наподобие эффекта от сбитых беспилотников над Кремлем. И вполне возможно, что это организованная Россией атака, попытка получить Путиным политическую силу для необходимых ему наступательных мер, больше солдат и больше денег на оборонную систему. У него проблемы, потому что сейчас текущие события на передовой благоприятны для Украины. Украина перехватила значительную часть инициативы, поэтому Путину приходится что-то делать", - сказал военный эксперт.

Глен Грант напомнил, что так же Путин действовал, когда хотел вторгнуться в Чечню. И сейчас происходит что-то похожее.

  • Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая
  • Утром 30 мая россияне начали массово сообщать о взрывах в результате атаки дронов. Зафиксированы повреждения фасада и окон в многоэтажках.

Украина
Россия
Владимир Путин
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