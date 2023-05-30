Атака Москвы дронами и затишье на фронте перед бурей. Колонка Сергея Згурца

Неизвестные беспилотники атаковали Москву

Начнём с хороших новостей. Утром 30 мая российскую столицу массово атаковали неизвестные беспилотники. Министерство обороны агрессора официально сообщило о восьми БПЛА, хотя их было гораздо больше. По разным оценкам в операции участвовали более 30 дронов. Для сбития некоторых из них враг использовал ЗРК "Панцирь". Есть кадры запуска ракет по этим дронам, а некоторые беспилотники были сбиты с курса путем использования вражеских систем РЭБ. Обломки ожидаемо попали по жилым домам, но никто серьезно не пострадал. В итоге можно сказать, что еще раз продемонстрирована слабость российской ПВО.



Также мы оказываем достаточно мощный и психологический эффект на русское население от этой акции. Так же, как это было с недавним рейдом российского добровольческого корпуса по Белгородской области. Атака дронами – это яркий пример того, что война – не движение в одну сторону, а это двусторонняя смертельная вещь. И война приходит на территорию России.



Но кажется, что этот удар имел и четкие цели. Судя по карте атак и мест падения дронов, можно предположить, что целью были дома так называемой путинской элиты на Рублевке, Барвихе и других районах. Если брать жилые дома Барвихи, то в этом районе, если учесть анализ оппозиционного издания "Проект Медиа", живет министр обороны РФ, глава росгвардии, два заместителя министра обороны, премьер-министр Мишустин, министр финансов, — это только топ уровень. Конечно, резиденции военных преступников являются законной целью использования дронов.



Другое дело в результативности. По-моему, надо улучшать ударные возможности этих беспилотных комплексов. Но кто это сделал? Россияне, конечно, обвиняют Украину и начинают анализировать эти дроны, потому что они действительно отличаются от тех, что раньше использовалось для ударов по РФ. Это были новые дроны, с другой аэродинамической схемой утка, у которых маленькие крылья впереди, а большие крылья позади. Именно такой дрон и был сбит. Затем анализировали боевую часть, использующую кумулятивный заряд весом до 4 кг. Но Украина не признает причастности к этой операции, что вполне правильно. Будем и дальше следить за развитием событий в этой истории, кто бы ни стоял за ней.

Ситуация на линии фронта

Генштаб ВСУ сегодня сообщил, что в течение суток, по трем направлениям из шести, враг не предпринимал наступательных действий. По-моему, это чем-то напоминает такое затишье перед бурей, потому что враг на значительной протяженности фронта нацелен на переход к обороне перед широкомасштабной кампанией по освобождению оккупированных территорий, к которым готовятся наши Вооруженные силы. Однако противник все же предпринимал наступательные действия на отдельных направлениях. В частности, на Купянском направлении, однако эти усилия были безрезультатными. Вся линия фронта от Купянска до Сватового и Кременной постоянно напряженной и крайне сложной. Даже если на время она отошла в тень боевых действий в Бахмуте, все равно этот участок фронта остается непростым и изнурительным как для агрессора, так и для наших военных.

Направление Сватово — Кременная

Руслан Андрейко, офицер ВСУ, боец "Легиона Свободы" рассказал, что по предварительной информации на линии от Сватового до Кременной, Дибровы и Белогоровки враг наиболее активно предпринимает наступательные действия возле Купянска. Это населенные пункты Куземивка, Новоселовка и Масютовка. Противник имеет незначительный успех, но с большими потерями. Благодаря героизму наших защитников русские войска удалось остановить.





Инфографика: espreso.tv

Офицер ВСУ отметил, что враг традиционно атакует возле Белогоровки, район Серебрянского леса, где пытается улучшить свое тактическое положение. На линии Сватово — Кременная, в том числе в населенном пункте Кременная, сосредоточено множество достаточно элитных подразделений российской армии, большое количество личного состава и бронетехники. Среди них новейшие образцы бронированной техники РФ. Концентрация войск РФ здесь возможно даже больше, чем в Бахмуте. Здесь сохраняется лучшая оперативно-тактическая обстановка в стратегическом плане. Наши военные смогли удержать линию фронта относительно стабильной. По всей линии фронта продолжаются локальные бои. Враг атакует малыми группами и проводит аэроразведку новейшими БПЛА, пытается прорваться бронетехникой и уходит с огромными потерями. Есть участки, где наша армия метр за метром освобождает украинскую территорию. Наши защитники на передовой находятся в близости от врага ради полного освобождения Донбасса и всей территории независимой Украины.

Боец "Легиона Свободы" рассказал, что в стратегическом плане район Масютовки нет большого смысла, чтобы класть там такое количество военных и техники ради маленькой деревни. Но мы уже знаем на примере Бахмута, где враг положил сотни тысяч своих военных, чтобы просто войти в полностью уничтоженный город. Так же и в Масютовке. Единственное, они действительно хотят дойти до реки Оскол. Сейчас у наших военных худшее положение, они прижаты к реке. Но ребятам удается отбивать атаки со значительными потерями для врага.



Андрей добавил, что ситуация с боеприпасами немного изменилась, но хотелось бы больше. Обещания наших союзников срабатывают, поступает оружие и оборудование. Но для контрнаступательных действий по всему участку фронта этого недостаточно. Все мировое сообщество должно понимать, что достаточное количество оружия – залог их безопасности. Это позволяет уничтожить РФ и не допустить войны на их территории. А российская техника нуждается в изучении и совершенствовании методов ее поражения. В любом случае – это техника, которую можно уничтожить оружием.

Офицер подчеркнул, что нашим бойцам противостоят достаточно элитные воинские части противника. Десантные и воздушно-десантные войска, на обучение и обеспечение которых требуется огромное количество ресурсов и времени. Именно против них наши защитники ведут военные действия. Действительно, захватчики прогрессируют в техническом плане и тактике. Сейчас они пытаются штурмовать малыми группами, часто используют дроны-камикадзе, которых у них много. Нам нужно перебирать этот метод ведения войны, а именно использование ударных дронов и дронов – камикадзе. Они также используют сбросы из дронов гранат, что является проблемой.

Отмечу, Руслан Андрейко сказал, что есть необходимость совершенствовать тактику и практику использования ударных дронов, потому что враг прогрессирует и создает угрозу для наших военных на разных участках фронта, в том числе Сватово – Кременная. Понимаем, что за 15 месяцев войны многие украинские предприятия начали создавать различные системы беспилотных аппаратов с разведывательными, боевыми и ударными функциями.

Развитие и создание систем БПЛА в Украине

Виктор Таран, руководитель Центра подготовки операторов БпЛА, отметил, что на сегодня есть классически две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость состоит в том, что у нас достаточно неплохая динамика по созданию FPV-дронов (дроны First Person View – это беспилотные летательные аппараты, оснащенные приемниками и экранами для отображения видео в режиме реального времени). Более того, вчера 29 мая были приняты нормативные акты на государственном уровне, упрощающие завоз компонентов для создания ударных дронов. Но на этом хорошие новости заканчиваются, потому что: то, что есть, не в достаточном количестве, то есть не хватает компонентов и деталей. Надо понимать, что FPV-дрон – это целая агломерация, включающая пульты, очки, аккумуляторы и прочее. То есть весь комплекс сложить не просто и не дешево. К сожалению, государство этого не закупает.



Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА рассказал, что летать на FPV-дронах гораздо труднее, чем на простых дронах. Соответственно, нужно учиться операторам этих беспилотников, а обучение также является сложным процессом. В Украине недостаточно центров, которые могут профессионально и качественно учить руководить такими дронами. В этом направлении динамика не подбирает обороты, поэтому надо работать.



Таран считает, что государство должно закупать FPV-дроны и делать заказы на курсантов, ставить этот процесс на систему. Нам нужно побеждать системно. Если не будет системности, то эти родственные истории рано или поздно закончатся. Поэтому необходимо, чтобы государство для внутреннего круга объявило этот новый трек. Очень важно, чтобы дальше поддерживались школы, потому что с марта этого года Министерство цифровой трансформации прекратило финансировать "Армию дронов". А когда говорят, что Минцифры подготовило 10 тыс. дронов, это немного некорректно. Ибо эти 10 тыс. операторов БПЛА подготовили 15 школ, которые и получали определенную помощь от Минцифры. Но 31 марта эта поддержка прекратилась, поэтому сейчас школы оказались в тяжелейшей ситуации. В настоящее время эта проблема школами решается по-разному, помогают партнеры. Есть надежда, что Минцифра все-таки возобновит программу по поддержке учебных центров, потому что есть тенденции, что эти школы вынуждены будут закрываться.



Хочу поблагодарить господина Виктора, что поднял такую чрезвычайно актуальную тему. Наша команда вместе с телеканалом "Эспрессо" будет следить за тем, чтобы школы не закрывались и поддерживать их. И также надеюсь, что FPV-дроны будут шире использоваться на линии фронта и уничтожать цели противника.