Атака ХАМАС на Израиль: ряд европейских авиакомпаний отменил рейсы в Тель-Авив
Утром субботы, 7 октября, палестинское вооруженное формирование ХАМАС напало на Израиль: ряд европейских авиакомпаний отменил свои рейсы в Тель-Авив
Об этом информирует Spiegel .
Отмечается, что крупнейшая германская авиакомпания Люфтганза ограничила свои рейсы в страну.
"На фоне текущей ситуации с безопасностью в Тель-Авиве, авиакомпания Lufthansa Group сокращает программу полетов в/из Тель-Авива в эту субботу по операционным причинам", - объявила компания.
Там добавили, что запланированным все еще остается один рейс из Тель-Авива во Франкфурт, однако все остальные были отменены. В то же время на сайте аэропорта Франкфурта два запланированных на субботу рейса Люфтганза в Тель-Авив были отмечены как отменены.
Дочерняя компания немецкого авиаперевозчика из Швеции Swiss также приостановила рейсы в Израиль на неопределенный срок. В компании отметили, что после тщательного изучения информации планируют совершить рейс из Цюриха в Тель-Авив и обратно.
Как сообщает отраслевое издание AeroTelegraph, несколько самолетов после начала атак сменили курс и вернули обратно. Речь идет, в частности, о рейсе Wizz Air: из Рима он вернулся в итальянскую столицу вместо того, чтобы лететь в Тель-Авив. Другой самолет авиакомпании приземлился в Ларнаке вместо Тель-Авива. Самолет Turkish Airlines развернулся свыше Кипром и вернулся в Стамбул.
- 7 октября 2023 г. палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Палестинцы выпустили по территории Израиля более 2 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге. Эспрессо.TV в режиме реального времени отслеживает события: детали в текстовой трансляции.
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