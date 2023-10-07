Атака ХАМАС на Израиль: ряд европейских авиакомпаний отменил рейсы в Тель-Авив

Об этом информирует Spiegel .

Отмечается, что крупнейшая германская авиакомпания Люфтганза ограничила свои рейсы в страну.

"На фоне текущей ситуации с безопасностью в Тель-Авиве, авиакомпания Lufthansa Group сокращает программу полетов в/из Тель-Авива в эту субботу по операционным причинам", - объявила компания.

Там добавили, что запланированным все еще остается один рейс из Тель-Авива во Франкфурт, однако все остальные были отменены. В то же время на сайте аэропорта Франкфурта два запланированных на субботу рейса Люфтганза в Тель-Авив были отмечены как отменены.

Дочерняя компания немецкого авиаперевозчика из Швеции Swiss также приостановила рейсы в Израиль на неопределенный срок. В компании отметили, что после тщательного изучения информации планируют совершить рейс из Цюриха в Тель-Авив и обратно.

Как сообщает отраслевое издание AeroTelegraph, несколько самолетов после начала атак сменили курс и вернули обратно. Речь идет, в частности, о рейсе Wizz Air: из Рима он вернулся в итальянскую столицу вместо того, чтобы лететь в Тель-Авив. Другой самолет авиакомпании приземлился в Ларнаке вместо Тель-Авива. Самолет Turkish Airlines развернулся свыше Кипром и вернулся в Стамбул.