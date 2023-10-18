Атака ХАМАС на Израиль: количество погибших граждан Украины выросло до 23
По обновленным данным, по состоянию на среду, 18 октября, число погибших от атаки ХАМАСа на Израиль граждан Украины выросло до 23
Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский .
Он отметил, что Украина занимает второе место по количеству погибших иностранных граждан в конфликте.
"Согласно обновленному отчету, в результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли 23 гражданина Украины. Это второе после США количество погибших иностранцев во время нападения", - говорится в сообщении.
События в Израиле: что известно об украинцах
Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.
Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.
Тогда представитель МИД Украины заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал, что посольство получает обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны.
Вечером субботы президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в результате боевых действий в Израиле могла погибнуть гражданка Украины. Тогда же стало известно, что оперативный штаб МИД Украины разыскал одного украинца, который накануне пропал на юге Израиля. В то же время в секторе Газа сейчас находится до 200 граждан Украины.
8 октября стало известно о двух погибших во время событий в Израиле гражданках Украины. Дипломаты принимали меры по репатриации их тел.
Днем позже дипломаты эвакуировали из израильского города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков. В частности, удалось разыскать пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля.
Во вторник, 10 октября, дипломаты разыскали в Израиле еще семерых граждан Украины. Посольство также помогло шести семьям найти временное жилье в Израиле.
Утром среды, 11 октября, представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил о гибели в Израиле еще одного украинца, а по состоянию на 12 октября было известно о семи погибших.
По состоянию на пятницу, 13 октября, сообщалось об одиннадцати погибших гражданах Украины, еще девять считались пропавшими без вести. Также, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил , что информация о пропавших в Израиле граждане Украины могут находиться в плену террористов ХАМАС, не подтвердилась.
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