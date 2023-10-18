Атака ХАМАС на Израиль: количество погибших граждан Украины выросло до 23

Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский .

Он отметил, что Украина занимает второе место по количеству погибших иностранных граждан в конфликте.

"Согласно обновленному отчету, в результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли 23 гражданина Украины. Это второе после США количество погибших иностранцев во время нападения", - говорится в сообщении.

События в Израиле: что известно об украинцах

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Тогда представитель МИД Украины заявил о создании оперативного штаба для помощи украинцам в Израиле. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сказал, что посольство получает обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны.

Вечером субботы президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в результате боевых действий в Израиле могла погибнуть гражданка Украины. Тогда же стало известно, что оперативный штаб МИД Украины разыскал одного украинца, который накануне пропал на юге Израиля. В то же время в секторе Газа сейчас находится до 200 граждан Украины.

8 октября стало известно о двух погибших во время событий в Израиле гражданках Украины. Дипломаты принимали меры по репатриации их тел.

Днем позже дипломаты эвакуировали из израильского города Сдерот украинского мальчика, получившего ранения во время нападения боевиков. В частности, удалось разыскать пятерых граждан, считавшихся пропавшими на юге Израиля.

Во вторник, 10 октября, дипломаты разыскали в Израиле еще семерых граждан Украины. Посольство также помогло шести семьям найти временное жилье в Израиле.

Утром среды, 11 октября, представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко сообщил о гибели в Израиле еще одного украинца, а по состоянию на 12 октября было известно о семи погибших.

По состоянию на пятницу, 13 октября, сообщалось об одиннадцати погибших гражданах Украины, еще девять считались пропавшими без вести. Также, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил , что информация о пропавших в Израиле граждане Украины могут находиться в плену террористов ХАМАС, не подтвердилась.