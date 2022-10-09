Атака дронов: в Кременчугском районе сработала ПВО
Звуки взрывов в Кременчуге связаны с работой противовоздушной обороны, сработавшей по беспилотникам
Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.
9 октября около полудня появилась информация о звуках взрывов в Кременчугском районе Полтавщины. Позже Виталий Малецкий сообщил, что тревога была связана с объектами, похожими на беспилотники. Он также попросил не публиковать фото и видео работы противовоздушной обороны: "Этим вы помогаете врагу".
Впоследствии он сообщил, что силы ПВО еще фиксируют беспилотники в регионе, поэтому призвал оставаться в укрытиях.
- 9 октября силы противовоздушной обороны сбили российский самолет, вероятно Су-25, в Николаевской области и дрон "Shahed-136", которым пытались атаковать Одессу
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