Атака дронов на Кремль была совершена украинскими агентами с территории РФ, - CNN
Официальные лица США считают, что Украина развила сеть собственных агентов внутри России, работающих над проведением диверсий против враждебных целей
Об этом сообщает CNN.
Официальные лица США считают, что проукраинские агенты внутри России совершили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с территории России, а не доставляя их из Украины в Москву.
Также при этом непонятно, другие атаки беспилотников, в том числе направленная на Москву и область, и другой удар по нефтеперерабатывающим заводам на юге России, также были совершены с территории РФ или осуществлены этой "сетью проукраинских оперативников".
Однако официальные лица США считают, что Украина развила диверсионные ячейки внутри России, состоящие из проукраинских симпатиков и оперативников, хорошо обученных ведению такого рода войны.
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Считается, что Украина предоставила им дроны собственного производства. Так, два американских чиновника заявили CNN, что нет никаких доказательств того, что любые удары с беспилотников были нанесены с использованием предоставленных США дронов.
Кроме того, отмечается также, что официальные лица не могут однозначно сказать, как Украине удалось отправить беспилотники в тыл врага, но два источника сообщили CNN, что она установила хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые можно использовать для отправки беспилотников или компонентов в Россию, где они затем могли быть собраны.
Ситуация с контрабандой
В частности, сотрудник европейской разведки отметил, что российско-украинская граница велика и ее очень трудно контролировать, что делает ее пригодной для контрабанды.
"Вы также должны учитывать, что это периферийная территория России. Выживание - проблема каждого, поэтому наличные деньги творят чудеса", - сказал он.
Неизвестно, кто именно контролирует эти активы, хотя официальные лица США считают, что к этому причастны украинские разведчики.
Атака дронов на Россию
Утром 30 мая дроны врезались в дома в Москве и в Подмосковье. РосСМИ писали, что в атаке участвовали 32 дрона, три из которых попали по жилым домам. При этом в минобороны РФ отчитались всего о восьми беспилотниках.
В ночь на 3 мая в центре Москвы раздались взрывы - российские власти заявили об атаке дронов на Кремль и традиционно обвинили Украину. Россияне утверждали, что ПВО якобы сбило беспилотники, но на опубликованных в сети кадрах заметно, что один из дронов вспыхнул над башней Кремля.
Украина официально заявила, что не стоит за атакой, поскольку первоочередной задачей является освобождение собственной территории. Однако в разведке США полагают, что за инцидентом могут стоять украинские силы специальных операций.
- 5 июня стало известно, что в России в Белгородской области ночью горел один из энергетических объектов, местные власти говорят об атаке беспилотника.
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