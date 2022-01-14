Атака диверсантов на пророссийские силы: чиновник США назвал сценарий и сроки провокации РФ для нового вторжения в Украину, - CNN
Чиновник Соединенных Штатов Америки рассказал, что российские оперативники учатся вести войну в городских условиях и планируют использовать взрывчатку для диверсий против собственных сил, чтобы создать оправдание для вторжения в Украину
Об этом сообщает CNN .
"Российские военные планируют начать провокации за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться с середины января по середину февраля", - сказал чиновник.
Он добавил, что подобный сценарий уже видели в 2014 году во время оккупации Крыма.
Чиновник отметил, что Россия работает также в информационной сфере и готовит российскую аудиторию в соцсетях к факту вторжения в Украину. Это делают через рассказы об ухудшении состояния прав человека в Украине и акцентировании на том, что украинские лидеры усилили воинственные настроения.
"В течение декабря русскоязычное содержание в социальных сетях, охватывающее все три этих нарратива, выросло в среднем до почти 3,5 тыс. постов в день, что на 200% больше, чем в среднем за ноябрь", - отметил чиновник.
- 14 января украинская разведка сообщила, что российские спецслужбы готовят провокации, чтобы обвинить в этом Украину.
- Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия проводит работу, чтобы сфабриковать повод для вторжения, включая саботаж и информационные операции.
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