Атака дикарей на Израиль поможет прийти в себя многим конгрессменам США в отношении России, - Бессмертный

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Пакет помощи Украине от США будет проголосован, и это будет общий пакет для Украины, Тайваня и Израиля. Это сильно ударит по сторонникам трампизма. Они попали сейчас в ситуацию, когда не могут перекрыть помощь Израилю и Тайваню. Там есть их интерес, и в том числе экономический", - объяснил Бессмертный.

По словам дипломата, Украина, Тайвань и Израиль имеют общего врага.

"Дружба трампистов с Путиным становится для них препятствием. Это серьезно скажется на внутриполитическом ходе событий в США, в том числе относительно выборов главы палаты представителей. Атака дикарей на Израиль поможет прийти в себя многим конгрессменам США, которые мечтали, что можно как-то уладить эту ситуацию. Действия израильского правительства четко свидетельствуют, что звучавшие из окружения Трампа заявления бессмысленны. К произошедшим в Израиле событиям имеют отношение Россия, Иран и Китай", - подчеркнул Бессмертный.