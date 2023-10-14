Атака дикарей на Израиль поможет прийти в себя многим конгрессменам США в отношении России, - Бессмертный
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Беларусь (2010-2011 гг.) дипломат Роман Бессмертный считает, что пакет помощи США для Украины будет проголосован
Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Пакет помощи Украине от США будет проголосован, и это будет общий пакет для Украины, Тайваня и Израиля. Это сильно ударит по сторонникам трампизма. Они попали сейчас в ситуацию, когда не могут перекрыть помощь Израилю и Тайваню. Там есть их интерес, и в том числе экономический", - объяснил Бессмертный.
По словам дипломата, Украина, Тайвань и Израиль имеют общего врага.
"Дружба трампистов с Путиным становится для них препятствием. Это серьезно скажется на внутриполитическом ходе событий в США, в том числе относительно выборов главы палаты представителей. Атака дикарей на Израиль поможет прийти в себя многим конгрессменам США, которые мечтали, что можно как-то уладить эту ситуацию. Действия израильского правительства четко свидетельствуют, что звучавшие из окружения Трампа заявления бессмысленны. К произошедшим в Израиле событиям имеют отношение Россия, Иран и Китай", - подчеркнул Бессмертный.
- 10 октября сообщалось, что в Белом доме обсуждают возможность объединить в один пакет военную помощь Украине и Израилю – так будет легче и быстрее провести оба решения.
- Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил , что у Соединенных Штатов Америки достаточно ресурсов, чтобы помогать Украине и одновременно поддерживать Израиль.
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