Атака беспилотников в Москве была нацелена на дома сотрудников службы внешней разведки РФ, - NBC
Атака дронов в Москве 30 мая могла быть нацелена на дома, где живут сотрудники службы внешней разведки России
Об этом сообщает чиновник США и сотрудник Конгресса, пишет NBC News.
"Удары беспилотников были нацелены на места, которые, как считают, являлись московскими резиденциями офицеров российской разведки", - говорится в сообщении.
По данным компании Strider Technologies, по меньшей мере один из пострадавших от ударов беспилотников жилых домов связан со службой внешней разведки России.
Отмечается, здание принадлежит российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, связанной со Службой внешней разведки.
Однако неизвестно, пострадал ли дом любого офицера и, пострадал ли кто-нибудь из сотрудников российской разведки.
"Это не было случайное нападение на богатый пригород. Удар попадает в суть элементов психологической войны российско-украинского конфликта, впервые достигающего московских окрестностей", - сказал Эрик Левеск, операционный директор и соучредитель Strider.
Атака дронов на Россию
Утром 30 мая дроны врезались в дома в Москве и в Подмосковье. РосСМИ писали, что в атаке участвовали 32 дрона, три из которых попали по жилым домам. При этом в минобороны РФ отчитались всего о восьми беспилотниках.
В ночь на 3 мая в центре Москвы раздались взрывы - российские власти заявили об атаке дронов на Кремль и традиционно обвинили Украину. Россияне утверждали, что ПВО якобы сбило беспилотники, но на опубликованных в сети кадрах заметно, что один из дронов вспыхнул над башней Кремля.
Украина официально заявила, что не стоит за атакой, поскольку первоочередной задачей является освобождение собственной территории. Однако в разведке США полагают, что за инцидентом могут стоять украинские силы специальных операций.
5 июня стало известно, что официальные лица США считают , что проукраинские агенты внутри России совершили атаку беспилотников на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с территории России, а не доставляя их из Украины в Москву.
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