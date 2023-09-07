Атака беспилотников на Брянск: горел "промышленный объект"

Об этом он написал в телеграмме.

Богомаз заявил, что украинцы "с помощью БПЛА" совершили атаку "на промышленный объект города Брянска".

В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет.

На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы, сообщил российский губернатор.

В то же время Минобороны России заявило , что вечером 7 сентября "очередными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе".

По данным местных жителей, взрыв был слышен в районе завода "Кремной Эл", производящего микроэлектронику.