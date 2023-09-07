Атака беспилотников на Брянск: горел "промышленный объект"
Губернатор Брянской области Российской Федерации Александр Богомаз заявил об атаке беспилотником на промышленный объект в Брянске
Об этом он написал в телеграмме.
Богомаз заявил, что украинцы "с помощью БПЛА" совершили атаку "на промышленный объект города Брянска".
В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет.
На месте работают пожарные расчеты, оперативные и экстренные службы, сообщил российский губернатор.
В то же время Минобороны России заявило , что вечером 7 сентября "очередными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе".
По данным местных жителей, взрыв был слышен в районе завода "Кремной Эл", производящего микроэлектронику.
- Напомним, в ночь на 7 сентября в Брянской области РФ также прогремели взрывы. Губернатор обвиняет Украину в атаке беспилотником.
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