Атака беспилотника на Москву: мэр города сообщил о работе ПВО

Об атаке дрона Собянин написал в телеграмм-канале.

"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет", - говорится в сообщении.

В то же время в МЧС РФ сообщают о большом пожаре в Подмосковье, не указывая на точную локацию.