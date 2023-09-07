Атака беспилотника на Москву: мэр города сообщил о работе ПВО
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника на столицу РФ и заявил о работе ПВО. В МЧС информируют о большом пожаре
Об атаке дрона Собянин написал в телеграмм-канале.
"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет", - говорится в сообщении.
В то же время в МЧС РФ сообщают о большом пожаре в Подмосковье, не указывая на точную локацию.
- Напомним, в ночь на 7 сентября произошел мощный взрыв в Ростове-на-Дону. Российские телеграмм-каналы говорят, что инцидент произошел у штаба Южного военного округа. Власти заявляют о двух беспилотниках, которые сбила система ПВО.
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