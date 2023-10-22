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Обзор

ATACMS прошлись по военным аэродромам врага, а беспилотники атаковали военный лагерь в Курской области: где у оккупантов взрывалось на этой неделе

Зиновия Воронович
22 октября, 2023 воскресенье
19:44
Война с Россией

Основным событием этой недели стала операция DRAGONFLY, во время которой Силы спецопераций нанесли удары по аэродромам врага в Луганске и Бердянске, а также мощный прилет по базе под Севастополем

Больше о "хлопке" в России и на временно оккупированных территориях в недельном обзоре Эспрессо.

Операция DRAGONFLY: оккупанты лишились полтора десятка вертолетов

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. В Сила Специальных Операций ВСУ назвали эту операцию –DRAGONFLY.

ССО держали информацию о пребывании на аэродромах во временно оккупированных Бердянске и Луганске значительном количестве авиационной и специальной техники и боеприпасов. И нанесли удары по ним.

Позже в информационно-консалтинговой компании Defense Express проанализировали последние спутниковые снимки от Planet Labs, заявив и о возможном поражении 15 вертолетов и уточнили, что это были удары ATACMS.

"На аэродроме возле Луганска, где базировались вертолеты армейской авиации, можно идентифицировать, что это были ударные вертолеты Ка-52. Также на снимках можно рассмотреть, что высока вероятность того, что на этом аэродроме было поражено 5 вертолетов. А если посмотреть на аэродром возле Бердянска, то по разным оценкам там было уничтожено до 10 вертолетов", – заявил директор по развитию Defense Express Валерий Рябых.

Видео с луганского аэродрома после атаки ATACMS обнародовал канал NEXTA.

На временно оккупированной территории взрывы раздавались каждый день

17 октября раздался взрыв во временно оккупированном Скадовске. "Наши глаза повсюду сообщают о прилете по расположению офицерского состава окупантов в частном секторе. Прямо точь-в-точь. Хорошо...", – сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

20 октября взрывалось во временно оккупированном Мелитополе. "Самое мощное - в районе Авиагородка, гдеоккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме. Также жители слышали гул техники", - проинформировал городской глава Мелитополя Иван Федоров. Позже он сообщил о том, что в Мелитополе взорвали авто оккупантов – именно в тот момент, когда они грузили награбленное.

21 октября сообщали о мощных взрывах в Бердянске. По одним данным прилет был в районе села Новопетровка, по другим – снова попали в аэродром. Позже Иван Федоров в эфире телемарафона подтвердил, что взрывы произошли именно в районе аэропорта.

"В каждом месте глубокого тыла на этой неделе было сверхгромко и в Мелитополе, и Бердянске и в Геническе. Бердянск принес больше потерь врагу, потому что на Бердянском аэродроме было уничтожено большое количество решетских вертолётов, которые были одной из самых больших угроз для наших военных на Запорожской линии фронта Враг четко понимает, что у него нет "глубокого тыла", - сообщил Федоров.

В субботу, 21 октября, прогремели мощные взрывы во временно оккупированном Донецке. Над городом поднимается черный дым в районе "Мотеля" - именно там расположена военная часть и дислоцируются российские оккупанты.

До 18 попаданий в лагерь в Курской области РФ

18 октября власти России сообщили об очередной атаке беспилотных летательных аппаратов. Дроны якобы сбила противовоздушная оборона врага.

Позже стало известно, что в ночь на 18 октября атаковала беспилотниками военный лагерь россиян в селе Постоялые Дворы у аэродрома "Халино" в Курской области в России. Там размещалось до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники. Несмотря на заявления россиян о "всех дронах сбитых", источники сообщают по меньшей мере 18 попаданий. А местные паблики всю ночь обсуждали взрывы.

В Крыму бахкало практически каждый день

18 октября одна из ракет попала на территории воинской части 63876 в районе села Сахарная Головка. Там расположен склад вооружения Черноморского флота РФ. Территория воинской части повреждена, один военный ранен. Об этом сообщает телеграмма-канал ASTRA.

При этом в телеграмм-канале Крымский ветер сообщал, что в Севастопольской бухте поставили дымовой занавес и "куда-то полетели вертолеты".

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ атаковали Крым переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200, однако традиционно заверили, что все ракеты сбили их ПВО.

20 октября в Крыму также звучала серия взрывов, виднелся дым. Движение "Атеш" сообщило по меньшей мере 4 взрыва в Джанкое. "Похоже, что попали, куда нужно", – сообщили крымские партизаны. В телеграмм-каналах сообщали также о взрывах в Севастополе – в городе звучала воздушная тревога, прекратил морской и наземный общественный транспорт, перекрывали Крымский мост.

Севастополь, прильот

Фото: Фото из соцсетей

Мнения экспертов

Генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко говорит, что нам важно уничтожать средства врага, которыми они наносят удары по Силам обороны Украины. И очень важно, что география ударов расширяется.

"Сам по себе факт важен, потому что ВСУ наносят удары не только по востоку, а в Крыму. Также распространилась география нанесения ударов по территории России. В этом есть перспектива, у нас набирают обороты предприятия военно-промышленного комплекса с выпуском ударных дронов разных типов, ракетного вооружения и т.д. Несмотря на то, что враг охотится за этими объектами и предприятиями, процесс выработки новых образцов набирает обороты", - резюмировал Игорь Романенко.

Политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает , что после ATACMS Украина может рассчитывать на ракеты большей дальности от США.

"Я думаю, можно рассчитывать на ракеты большей дальности. Возможно не в объеме для разрушения Крымского моста, но этого будет достаточно для нанесения удара по аэродромам врага", - отметил Кулик.

Это дозволит отодвигать места базирования русской стратегической либо тактической авиации от полосы фронта. Соответственно у воинов противовоздушной обороны Украины будет больше времени для подготовки отражения атак, отметил политолог.

Пресофицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин заявил , что с военные точки зрения не всегда территории важнее, – важно также количество уничтоженной техники.

"Количество сил и средств, которые Силы обороны уничтожили за это время, артиллерийских, ракетных систем, РЭБ врага, авиации, в некоторых позициях уничтожено больше, чем за первую часть войны. Есть важный элемент - ВСУ имеют успехи. Они более военные, чем те , что хорошо показать в медиа", – заявил Бородин в эфире "Эспрессо".

Донецк
Крым
Луганск
Мелитополь
Херсонщина
Бердянск
оккупированные территории
безпілотник
ракетний удар
потери окуппантов
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