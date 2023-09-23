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OPINION

ATACMS как принуждение России к переговорам

Виктор Шлинчак
23 сентября, 2023 суббота
12:32
Мнение

Вчерашнее сообщение о возможной передаче Украине американских баллистических ракет ATACMS выглядит как принуждение России к переговорам

Похоже, США до сих пор надеются, что с Путиным что-то можно "решить". И продать это как победу демократов перед выборами 2024 года.

Я считаю такие ожидания наивными и напрасными. Путину не нужны переговоры.

Путин ждет своих перевыборов, ждет усталости Запада от войны и уменьшения объемов экономической и военной помощи Украине и, конечно, прихода к власти в США Трампа. То есть как минимум до 2025 года Россия будет продолжать делать то, что и сейчас делает — наращивать и использовать военный потенциал и бить по нашим болезненным точкам. Поэтому вопрос усиления украинских ПВО и наличие средств для сбивания вражеских ракет, как и в прошлом году, снова становится вопросом номер один.

И в этом контексте я соглашаюсь с коллегой Дмитрием Крапивенко, что вместо того, чтобы проводить десятки разнообразных форумов с красивыми слайдами о восстановлении Украины (некоторые уже потирают руки, как будут осваивать эти деньги), нужно сначала решить ключевое: как мы собираемся выжить. Потому что выглядит так, что у некоторых в головах победа давно наступила.

К сожалению, это не так. Украина нуждается в единой и понятной стратегии: все для фронта, все для победы…

А красивые слайды как-нибудь порисуем потом.

Источник

Об авторе. Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Мир
Россия
Война с Россией
США
переговори з РФ
оружие для Украины
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