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Аналитика

ATACMS для Украины, сезон "хлопка" в Крыму будет продолжаться. Военные итоги недели с Сергеем Згурцом

Сергей Згурец
22 сентября, 2023 пятница
21:05
Статьи Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт

На территории оккупированного Крыма расположено не менее 200 объектов, имеющих военное назначение и влияющих на нужды оккупантов. Поэтому перечень целей для ВСУ на территории Крыма очень большой, а потому сезон "хлопка" будет продолжаться и наращиваться с передачей Украине дальнобойных ракет

США передадут Украине ракеты Atacms

Пока новость о передаче США ракет Atacms подтверждена только одним изданием . В частности, NBC News. Было сказано о том, что президент Байден пообещал передать Украине определенное количество таких ракет – ждем подтверждения. Что касается количества этих ракет. Были определенные сообщения, когда Зеленский разговаривал с бывшим британским премьер-министром о минимальном количестве в 200 ракет. Эти ракеты могут использоваться из тех пусковых установок, которые уже есть в наличии Вооруженных сил Украины. Это РСЗО Himars и MLRS . Всего в США было произведено более 4000 таких ракет. Однако не все из них находятся в конвенционном состоянии. Компания, которая занимается их изготовлением, может производить более 500 единиц в год. Однако все эти ракеты сейчас уходят под экспортные контракты. В любом случае, мы понимаем, что запас этих ракет у американцев есть и надеемся на то, что они будут переданы Украине и смогут существенно повлиять на линию фронта.

Атаки на военные объекты оккупантов в Крыму

На территории временно оккупированного Крыма расположено не менее 200 объектов, имеющих военное назначение и влияющих на нужды оккупантов. Поэтому перечень целей для ВСУ на территории Крыма очень большой. Ведь Крым стал плацдармом, использующимся противником для накопления сил, а затем перемещения на Южное направление фронта. Активизация работы ВСУ по территории оккупированного Крыма началась не в последние дни. Следует отметить, что этим атакам предшествовало уничтожение противовоздушных комплексов ПВО РФ в западной части полуострова Крым . Уже тогда было ясно, что Силы обороны пробивают российскую систему ПВО с тем, чтобы эффективнее использовать дальнобойные ракеты. Сегодня в очередной раз ударом крылатых ракет Storm Shadow был атакован военный объект РФ. В частности, штаб Черноморского флота РФ в Севастополе и. Несмотря на то, что враг пытался использовать разные системы защиты, это им не помогло. Также несколько часов назад было сообщение об атаке на аэродром Саки . В частности, вчера размещение российских самолетов было атаковано модифицированными ракетами "Нептун". Позавчера также был атакован запасной командный пункт Черноморского флота РФ. В любом случае, стоит отметить, что такие атаки стали системной работой Вооруженных сил Украины . Это позволяет ослабить возможности противника использовать командные структуры и усложняет логистику для оккупационных войск.


Последствия удара ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября.

Все цели будут достигнуты: ВСУ продолжат уничтожать российские военные объекты в Крыму

Сезон "хлопка" на территории оккупированного Крыма будет продолжаться. Мы понимаем, что Украина получит от США ракеты Atacms, с ними параллельно должны быть переданы и немецкие ракеты Taurus . Тогда все военные объекты РФ в Крыму будут в зоне достижения этих ракет. Однако, учитывая небольшое количество этих средств, поражения цели в оккупированном Крыму должны избираться достаточно тщательно, чтобы иметь влияние на действия противника. Стоит отметить, что сейчас главная цель ВСУ – вытеснить Черноморский флот с территории Крыма, а также уничтожение носителей крылатых ракет российской армии . Именно для таких целей нужны дальнобойные ракеты наших партнеров или наши модифицированные ракеты "Нептун". Поэтому мы видим, что динамика огневой мощи Украины увеличивается, что непременно повлияет на ход боевых действий.

Оперативная ситуация на Запорожском направлении

Когда сегодня утром в американском Институте изучения войны написали, что на Южном фронте происходил значительный перелом, то, мне кажется, это определенное преувеличение. Ведь речь идет о тактических успехах ВСУ, но они проходят на узком участке фронта. Действительно, в зоне населенного пункта Вербовое наши подразделения смогли преодолеть российскую так называемую "линию обороны Суровикина". Для этого была использована бронетехника, которую нам снабжали партнеры. То есть есть продвижение, которое дальше можно использовать как успех и наращивать возможности для вытеснения противника из самого Вербового. Однако следует понимать, что этот участок фронта развивается по трем направлениям - движение на Новопрокоповку, движение между Работиным и Вербовым и движение на Вербовое. Все эти участки достаточно сложны и не просты. Поскольку враг сейчас прибегает к стратегии контратак. Именно на это направление россияне взимают наиболее мобильные резервы, что очень истощает силы противника. Однако и нам нужно прилагать больше усилий, чтобы вытеснять врага с занимаемых позиций. Также стало известно, что кроме десантно-штурмовых бригад противник перебросил на Южное направление две бригады спецназовцев . Интересно, что именно эти бригады уже неоднократно уничтожались украинскими бригадами.

Карта. Роботине_20.09.2023
Карта боевых действий на Запорожском направлении за период 13-19 сентября.

Визит президента Зеленского в США

Визиты президента Владимира Зеленского в США преследуют цель трех компонентов - оружие, долговременная финансовая поддержка и гарантии безопасности. Что касается долговременной поддержки, то в вопросе о 24$ млрд для Украины в США еще ведутся дискуссии. Вопросы гарантий безопасности еще тоже обсуждаются, новых подробностей мы пока не знаем. Однако, что касается военной помощи, то здесь есть определенные сдвиги. Во время визита президента в Вашингтон было договорено о перспективном сотрудничестве между оборонными комплексами Украины и США. В частности, изготовление образцов ПВО. Также Украина получила новый пакет военной помощи от США в размере 325$ млн , где будут обеспечены поставки наиболее нужных средств для ВСУ. В частности боеприпасы, артиллерия, противотанковые средства и инженерная техника. Если в этот список войдут также ракеты Atacms, то визит президента Зеленского в США можно считать абсолютно успешным.

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