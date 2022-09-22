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Астрономы обнаружили пузырь горячего газа вблизи черной дыры Млечного Пути

22 сентября, 2022 четверг
18:46
Наука

Астрономы обнаружили пузырь горячего газа, который вращается вокруг сверхмассивной черной дыры Млечного Пути

Об этом информирует Astronomy&Astrophysics.

Ученые заметили признаки "горячей точки", вращающейся вокруг Стрельца A, черной дыры в центре нашей галактики.

"Мы думаем, что мы наблюдаем горячий пузырь газа, который вращается вокруг Стрельца A на орбите, похожей по размеру на орбиту планеты Меркурий, но делает полный цикл всего за 70 минут. Для этого нужна невероятная скорость примерно 30% от скорости света", - сказал руководитель исследования из Института радиоастрономии Макса Планка в Германии Мациек Вилгус.

Наблюдения проводились в чилийских Андах с помощью ALMA – радиотелескопа.

Некоторые наблюдения были сделаны вскоре после взрыва или вспышки рентгеновского излучения из центра нашей галактики. Считается, что эта вспышка связана с так называемыми горячими точками - пузырьками горячего газа, которые вращаются очень быстро и близко к черной дыре.

"Возможно, эти горячие точки, обнаруженные в инфракрасном излучении, являются проявлением того же физического явления: когда горячие точки, излучающие инфракрасное излучение, охлаждаются, они становятся видимыми на больших длинах волн, как наблюдаемые ALMA и EHT", - говорит аспирант университета Радбауд, Нидерланды, Джесси Вос.

Долгое время считалось, что вспышки произошли от магнитного взаимодействия в очень горячем газе, вращающемся очень близко к Стрельцу A, и новые открытия подтверждают эту идею.

"Теперь мы находим веские доказательства магнитного происхождения этих вспышек, и наши наблюдения дают нам подсказку о геометрии процесса. Новые данные чрезвычайно полезны для построения теоретической интерпретации этих событий", - добавляет соавтор из университета Радбауд Моника Мосцибродзка.

Команда также надеется, что сможет непосредственно наблюдать за орбитальными сгустками газа с помощью EHT, чтобы приблизиться к черной дыре и узнать больше о ней.

"Надеюсь, однажды мы будем спокойно говорить, что "знаем", что происходит в Стрельце A", - подытожил руководитель исследования Вилгус.

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Нидерланды
США
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