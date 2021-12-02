Астронавты NASA вернулись на борт МКС после замены антенны

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Астронавты Том Маршберн и Кайла Беррон демонтировали неисправную антенну S-диапазона на опорном сегменте P1 фермы МКС, потерявшую способность передавать на Землю сигналы через ретрансляционную спутниковую систему NASA, и заменили ее на запасную, хранившуюся на внешней стороне.

"Новая антенна работает в штатном режиме", – заявила в NASA.

Как отмечается, для проведения работ и перемещения вдоль станции космонавты использовали роботизированную руку-манипулятор Canadarm-2, которой на борту МКС руководил астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Выход астронавтов NASA начался в 6:15 по времени Восточного побережья США из модуля Quest. Он длился более шести часов.

Для Тома Маршберна это был пятый выход в открытый космос, а для его напарницы – первый.

В NASA отметили, что за последние 20 лет существования МКС в космическом вакууме побывали 249 космонавтов из 19 стран мира.

В настоящее время на станции находятся семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай, а также астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Беррон и астронавт ESA немец Маттиас Маурер. Предполагается, что экипаж Crew Dragon-3 будет работать на станции шесть месяцев, до апреля 2022 года.

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