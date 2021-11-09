Астронавты миссии SpaceX вернулись на Землю после шести месяцев в космосе

Об этом сообщает Space.com.



Капсула с астронавтами SpaceX Crew-2 безопасно приземлились в Мексиканском заливе на флоридском побережье вечером 8 ноября (по киевскому времени – 9 ноября 5:33).



Это вторая долговременная миссия частной компании SpaceX.



В рамках этой миссии астронавты путешествовали в Международную космическую станцию.



Корабль Crew Dragon запустили в космос в апреле. С тех пор четверо астронавтов – Шейн Кимбро и Меган Макартур из NASA, Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хосиде из Агентства аэрокосмических исследований Японии – провели в космосе около 200 дней.



В течение миссии астронавты несколько раз выходили в открытый космос для установки оборудования на космической станции и провели сотни исследований.



SpaceX планирует запустить следующую миссию Crew-3 с еще четырьмя астронавтами в среду, 11 ноября.



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