Астронавты миссии SpaceX вернулись на Землю после шести месяцев в космосе
8 ноября после шести месяцев в космосе астронавты SpaceX Crew-2 вернулись на Землю, приземлившись во Флориде
Об этом сообщает Space.com.
Капсула с астронавтами SpaceX Crew-2 безопасно приземлились в Мексиканском заливе на флоридском побережье вечером 8 ноября (по киевскому времени – 9 ноября 5:33).
Это вторая долговременная миссия частной компании SpaceX.
В рамках этой миссии астронавты путешествовали в Международную космическую станцию.
Корабль Crew Dragon запустили в космос в апреле. С тех пор четверо астронавтов – Шейн Кимбро и Меган Макартур из NASA, Томас Песке из Европейского космического агентства и Акихико Хосиде из Агентства аэрокосмических исследований Японии – провели в космосе около 200 дней.
В течение миссии астронавты несколько раз выходили в открытый космос для установки оборудования на космической станции и провели сотни исследований.
SpaceX планирует запустить следующую миссию Crew-3 с еще четырьмя астронавтами в среду, 11 ноября.
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