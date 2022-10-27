Астронавт Скотт Келли стал послом UNITED24 и подарил Украине скорую
Легендарный астронавт Скотт Келли, совершивший четыре космических полета, стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24
Об этом сообщил в телеграмме президент Украины Владимир Зеленский.
"Американский астронавт Скотт Келли поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Теперь он стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24 @u24_gov_ua и будет развивать направление "Медицинская помощь". Его первым проектом станет сбор на автомобили скорой помощи класса С".
Как добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Келли уже подарил Украине одну скорую. Впрочем, в таких машинах врачи нуждаются несколько сотен, ведь многие скорые уничтожены.
Скотт Келли – бывший капитан ВМС США. Он совершил четыре космических полета и установил несколько рекордов: по суммарному пребыванию в космосе в течение 520 дней, 10 часов и 33 минут и непрерывному пребыванию на орбите - 340 дней подряд.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное