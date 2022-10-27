Астронавт Скотт Келли стал послом UNITED24 и подарил Украине скорую

Об этом сообщил в телеграмме президент Украины Владимир Зеленский.

"Американский астронавт Скотт Келли поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Теперь он стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24 @u24_gov_ua и будет развивать направление "Медицинская помощь". Его первым проектом станет сбор на автомобили скорой помощи класса С".

Как добавил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Келли уже подарил Украине одну скорую. Впрочем, в таких машинах врачи нуждаются несколько сотен, ведь многие скорые уничтожены.

Скотт Келли – бывший капитан ВМС США. Он совершил четыре космических полета и установил несколько рекордов: по суммарному пребыванию в космосе в течение 520 дней, 10 часов и 33 минут и непрерывному пребыванию на орбите - 340 дней подряд.

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