Астронавт NASA сфотографировал ночной Каир из иллюминатора МКС
Американский астронавт NASA Шейн Кимбро поделился кадром, который был сделан из иллюминатора Международной космической станции
Кимбро опубликовал фото в своем аккаунте в Twitter.
"Каир ярко сияет с МКС. Каир, столица Египта, находится на реке Нил", - написал Кимбро.
По словам астронавта, в центре столицы расположена площадь Тахрир и огромный музей, хранящий множество старинных предметов, включая королевских мумий и позолоченные артефакты Тутанхамона.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.86
-
EUR
Покупка 31.41Продажа 31.79
- Актуальное
- Важное