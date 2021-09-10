Астронавт NASA сфотографировал ночной Каир из иллюминатора МКС

Кимбро опубликовал фото в своем аккаунте в Twitter.



"Каир ярко сияет с МКС. Каир, столица Египта, находится на реке Нил", - написал Кимбро.



По словам астронавта, в центре столицы расположена площадь Тахрир и огромный музей, хранящий множество старинных предметов, включая королевских мумий и позолоченные артефакты Тутанхамона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb