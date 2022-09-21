Астронавт NASA и два российских космонавта отправились в космос
Утром 21 сентября два российских космонавта и астронавт NASA отправились в космос из Казахстана
Об этом информирует CNN .
"Сегодня российская капсула доставила американца в космос, знаменуя заметное продолжение российско-американского партнерства в космосе в эпоху большого геополитического напряжения", - пишет агентство.
Корабль стартовал с космодрома Байконур в Казахстане. На борту – астронавт NASA Фрэнк Рубио и российские космонавты Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев. Эта поездка на Международную космическую станцию продлится шесть месяцев.
Когда Рубио и его российские коллеги доберутся до космической станции, они присоединятся к астронавтам из Соединенных Штатов, России и Европы. Космическая станция, на борту которой постоянно находятся люди с 2000 года, постоянно меняет базу членов экипажа, чтобы гарантировать, что орбитальная лаборатория постоянно укомплектована достаточным количеством астронавтов для обслуживания аппаратного обеспечения космической станции, а также ведет долгий журнал космического базирования», – поясняют в сообщении.
Справочно. В июле Россия заявила, что планирует выйти из Международной космической станции и прекратить десятилетнее партнерство с NASA на орбитальном форпосте после 2024 года.
- 4 июля российские космонавты развернули на МКС флаги "ЛНР" и "ДНР". Российское космическое агентство опубликовало фотографии трех своих космонавтов с флагами "ЛНР" и "ДНР" и заявило, что захват региона был "днем освобождения, который нужно праздновать как на земле, так и в космосе".
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