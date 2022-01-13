AstraZeneca заявили об эффективности бустерной дозы своей вакцины против штамма Omicron

Об этом сообщает Reuters.



Усиленная реакция наблюдалась у людей, ранее вакцинированных этим препаратом или мРНК-вакциной.



Вакцины против коронавируса по этой технологии производят компании Pfizer/BioNTech и Moderna.



Производитель добавил, что предоставит эти данные регуляторным органам по всему миру, учитывая острую потребность в ревакцинации.



Эти важные исследования показывают, что третья доза Vaxzevria. Название, под которым AstraZeneca производит и распространяет свою вакцину. После двух начальных доз этой же вакцины или после введения мРНК- или инактивированных вакцин. По этой технологии производят свои вакцины китайские компании Sinovac и Sinop.

значительно повышает иммунитет против COVID-19", - заявил Эндрю Поллард, глава Oxford Vaccine Group, участвовавшая в разработке препарата.



Между тем, масштабное британское исследование, проведенное в декабре, показало, что хотя бустерная доза AstraZeneca и повышает уровень иммунного ответа, мРНК-вакцины компаний Pfizer и Moderna в качестве бустерных доз дают наибольший прирост антител.

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