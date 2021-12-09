AstraZeneca разработала препарат с искусственными антителами от COVID-19
Американская компания AstraZeneca выпустила препарат Evusheld, созданный для тех, кто не может привиться от коронавируса из-за противопоказаний или аллергии
Об этом говорится в заявлении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
В среду, 8 декабря, FDA выдало экстренное разрешение на применение медикамента.
Препарат стал первым медикаментозным средством с искусственными антителами коронавируса, разрешенным для использования в США. Evusheld можно вводить детям старше 12 лет.
FDA предупредило, что этот препарат не является альтернативой людям, которым рекомендована вакцинация от COVID-19. Также его нельзя применять инфицированным коронавирусом или недавно находившимся в контакте с зараженным.
Evusheld предназначен для предотвращения болезни у людей с ослабленным иммунитетом и тех, кому вакцинация противопоказана по медицинским причинам или из-за сильной аллергии.
Медицинское средство содержит комбинацию двух видов синтетических антител, вводимых путем двух инъекций один за другим.
Как сообщается в заявлении, Evusheld защищает от заражения коронавирусом в течение полугода.
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