AstraZeneca разработала препарат с искусственными антителами от COVID-19

Об этом говорится в заявлении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).



В среду, 8 декабря, FDA выдало экстренное разрешение на применение медикамента.



Препарат стал первым медикаментозным средством с искусственными антителами коронавируса, разрешенным для использования в США. Evusheld можно вводить детям старше 12 лет.



FDA предупредило, что этот препарат не является альтернативой людям, которым рекомендована вакцинация от COVID-19. Также его нельзя применять инфицированным коронавирусом или недавно находившимся в контакте с зараженным.



Evusheld предназначен для предотвращения болезни у людей с ослабленным иммунитетом и тех, кому вакцинация противопоказана по медицинским причинам или из-за сильной аллергии.



Медицинское средство содержит комбинацию двух видов синтетических антител, вводимых путем двух инъекций один за другим.



Как сообщается в заявлении, Evusheld защищает от заражения коронавирусом в течение полугода.



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