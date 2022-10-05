Астероид, в который врезался дрон NASA, оставил "хвост" протяженностью 10 тыс. км
Астероид Диморф, в который умышленно врезался космический зонд NASA Dart, оставил после себя след обломков протяженностью 10 тыс. км
Об этом сообщает BBC .
Последствия умышленного столкновения были зафиксированы астрономами с помощью телескопа Southern Astrophysical Research (SOAR) в Чили. На снимке виден след из обломков, который простирается более чем на 10 тысяч километров.
Ожидается, что "хвост", оставивший астероид Диморф, спутник астероида Дидим, будет становиться длиннее, пока полностью не рассеется и станет похожим на другую космическую пыль, которая летает вокруг.
"Невероятно, насколько четко мы смогли сфотографировать структуру и масштабы последствий в последующие дни", – поделился астроном Тедди Карета.
Майкл Найт из Исследовательской лаборатории Военно-морского флота США заявил, что обломки астероида можно будет наблюдать в ближайшие недели и даже месяцы.
- В ночь на 27 сентября NASA в рамках испытания защиты Земли от столкновений с космическими телами запустили в 160-метровый астероид Диморф космический зонд Dart.
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