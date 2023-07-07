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Астероид в 268 метров пролетит мимо Земли

7 июля, 2023 пятница
06:27
Наука

В пятницу, 7 июля, вблизи Земли пролетит астероид 2019 LH5

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Как отмечают ученые, длина небесного тела составляет около 268 метров. Зато расстояние от него до Земли будет достигать около 5,7 миллиона километров.

Скорость движения астероида равна 77940 км/ч.

космос карта

Фото: скриншот ssd.jpl.nasa.gov

Отметим, если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, то NASA считает его "потенциально опасным объектом". Такие космические объекты достаточно велики, чтобы вызвать значительные разрушения на суше или цунами при падении в океан.

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