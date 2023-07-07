Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).

Как отмечают ученые, длина небесного тела составляет около 268 метров. Зато расстояние от него до Земли будет достигать около 5,7 миллиона километров.

Скорость движения астероида равна 77940 км/ч.

Фото: скриншот ssd.jpl.nasa.gov

Отметим, если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, то NASA считает его "потенциально опасным объектом". Такие космические объекты достаточно велики, чтобы вызвать значительные разрушения на суше или цунами при падении в океан.