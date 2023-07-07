Астероид в 268 метров пролетит мимо Земли
В пятницу, 7 июля, вблизи Земли пролетит астероид 2019 LH5
Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA (JPL).
Как отмечают ученые, длина небесного тела составляет около 268 метров. Зато расстояние от него до Земли будет достигать около 5,7 миллиона километров.
Скорость движения астероида равна 77940 км/ч.
Фото: скриншот ssd.jpl.nasa.gov
Отметим, если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер превышает 150 м, то NASA считает его "потенциально опасным объектом". Такие космические объекты достаточно велики, чтобы вызвать значительные разрушения на суше или цунами при падении в океан.
- В июне мимо Земли пролетал не один астероид. 6 июня это был 2023 KW2, величиной 61 м. 15 июня – потенциально опасный астероид длиной в 488 м. А 20 июня – астероид 2023LT1, летевший на максимально близком к Земле по космическим меркам расстоянии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.12
- Актуальное
- Важное