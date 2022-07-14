Астероид диаметром 88 метров пролетит мимо Земли
Астероид 2022 KY4 с диаметром почти 88 метров приблизится к Земле на 6,1 млн километров
Об этом передает NASA .
По данным NASA, астероид пролетит мимо Земли 17 июля на расстоянии 6,1 млн километров.
"Это не первый случай, когда астероид 2022 года KY4 приближается к Земле, а именно, в 1959 году. Следующее его приближение к нашей планете после 17 июля следует ожидать уже в 2048 году", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что камень движется в космосе со скоростью 7,5 км в час.
- Ранее сообщалось, что NASA и SpaceX начинают совместную космическую миссию, во время которой планируют сбить астероид и проверить, можно ли изменять траектории космических объектов.
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