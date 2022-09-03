Об этом сообщил депутат парламента Эдил Жанбиршин, передает baigenews.kz.

"В случае внесения поправок в Конституцию, используя эту возможность, необходимо внести в Основной закон еще одно важное изменение. Речь идет о возвращении прежнего названия столицы. Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливо вернуть прежнее название столицы – Астана", - сказал мажилисмен.

Отметим, назвать столицу в честь Назарбаева в марте 2019 года предложил президент Токаев, только вступивший в должность. Но теперь, если решение будет принято (почти наверняка, ведь идею выдвинули лояльные ему депутаты), столица пробудет Нур-Султаном всего 3,5 года, даже меньше, чем Набережные Лодки — Брежневым (более 5 лет).

Напомним, о переименовании Астаны заговорили на следующий день после обращения 1 сентября Токаева к нации. Он предложил провести внеочередные выборы, ограничить президентские полномочия одним сроком семь лет, а также объявил о частичной амнистии участников январских протестов.

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