Об этом в соцсети написала его мать, Наталья Ищенко.

"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом "За мужество" ІІІ степени награжден Гумба Астамур Даурович (посмертно)", – говорится на официальном сайте президента.

32-летний Астамур героически погиб 28 июня 2022 года в Харьковской области, защищая территориальную целостность и Независимость Украины. Он был выпускником философского факультета КНУ, бойцом 130-го батальона территориальной обороны Киева.

Позывный Астамура – Абхаз, потому что он родился в Абхазии. В Украину приехал с мамой, убегая от войны. Мать Гумбы так писала о детстве сына: "Астик родился под выстрелы. Во время комендантского часа. 14 августа 1992 года начало войны застало Астика в детском саду. Мне пришлось идти к нему через линию фронта, где шел бой, с танками и гранатометами. Через несколько недель после начала боевых действий в Абхазии мы выехали в Киев", – вспоминала Наталья Ищенко.

Несмотря на то, что у Астамура не было украинского гражданства, в его жилах текла украинская кровь (две прабабушки героя родились в Украине).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb