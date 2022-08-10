Об этом в эфире Эспрессо заявила пресс-секретарь ассоциации Марианна Хомерики.

"Ассоциация семей защитников Азовстали собирается применять международные механизмы. Мы сейчас готовим план, который я не могу разглашать. Конечно, будем привлекать международное сообщество, потому что мы видим, что, возможно, не хватает каких-либо рычагов, чтобы продолжились эти обмены. К сожалению, сейчас не понятно, когда будет следующий. Будем привлекать и будем об этом сообщать", - сказала она.

Представительница подчеркнула, что ассоциация будет обращаться в международные организации.

"Будем надеяться, что и у них получится что-то сделать. В первую очередь это ООН и Красный Крест, потому что они гарантами выхода и безопасности защитников Азовстали, когда те выходили. Мы надеемся, что они рано или поздно будут выполнять свои обязательства и наладят связь с той стороной, потому что пока она не налажена. Это международная организация с международными мандатами, которые должны работать, но они почему-то не работают в полной мере. Мы надеемся, что рано или поздно вопрос сдвинется", - подытожил Хомерики.