Ассоциация саперов: Почти 15% территории Украины заминировано (КАРТА)
В результате боевых действий в Украине заминированы территории площадью 82 525 км2, что составляет 13,6% территории Украины.
Об этом сообщает ГО Ассоциация саперов Украины.
"По состоянию на 21 марта 2022 г. нашими экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные районы, которые загрязнены взрывоопасными предметами) Украины, что составляет по меньшей мере 82 525 км2", - говорится в сообщении.
"Это только предварительные расчеты, и мы продолжаем работу", - подчеркнули в сообщении.
- Напомним, российские кафиры продолжают геноцид против гражданского населения. Кроме обстрелов жилых кварталов "градами" и "смерчами", они разбрасывают коварные кассетные мины .
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