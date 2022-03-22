Ассоциация саперов: Почти 15% территории Украины заминировано (КАРТА)

Об этом сообщает ГО Ассоциация саперов Украины.

"По состоянию на 21 марта 2022 г. нашими экспертами была подсчитана ориентировочная общая площадь опасных территорий (подозреваемые и подтвержденные районы, которые загрязнены взрывоопасными предметами) Украины, что составляет по меньшей мере 82 525 км2", - говорится в сообщении.

"Это только предварительные расчеты, и мы продолжаем работу", - подчеркнули в сообщении.

Напомним, российские кафиры продолжают геноцид против гражданского населения. Кроме обстрелов жилых кварталов "градами" и "смерчами", они разбрасывают коварные кассетные мины .

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