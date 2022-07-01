Ассоциация почтовых операторов Европы приостановила членство России и Белоруссии

Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

Ассоциация Европейских государственных почтовых операторов PostEurop на неопределенный срок приостановила членство России и Белоруссии. Это впервые за свою историю она решилась приостановить членство отдельных стран.

"Это самая высокая поддержка, которую мир может предоставить Украине в почтовой отрасли, — поделился радостью генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский. - А еще хочу подчеркнуть беспрецедентность такого решения. За всю историю организации это первое исключение. Когда жизнь и свобода выше бизнеса, то не все еще потеряно в этом мире. Поэтому в этом смысле неделю завершаем на хорошей ноте и боремся дальше!"

Совет Европы исключил Россию из своих членов

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