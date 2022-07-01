Ассоциация почтовых операторов Европы приостановила членство России и Белоруссии
Ассоциация почтовых операторов Европы впервые за свою историю приостановила членство отдельных стран
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
Ассоциация Европейских государственных почтовых операторов PostEurop на неопределенный срок приостановила членство России и Белоруссии. Это впервые за свою историю она решилась приостановить членство отдельных стран.
"Это самая высокая поддержка, которую мир может предоставить Украине в почтовой отрасли, — поделился радостью генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский. - А еще хочу подчеркнуть беспрецедентность такого решения. За всю историю организации это первое исключение. Когда жизнь и свобода выше бизнеса, то не все еще потеряно в этом мире. Поэтому в этом смысле неделю завершаем на хорошей ноте и боремся дальше!"
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