Ассоциация организаций лиц с инвалидностью доставила на Луганщину 35 тонн гуманитарной помощи, - Гайдай
Проект для обеспечения бомбоубежищ наборами для уборки и средствами гигиены, а также системной поддержки 5 тыс. семей в зоне боевых действий был начат месяц назад
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Известно, что партнером Ассоциации организаций лиц с инвалидностью является Норвежский совет по делам беженцев.
"Мы доставляем гуманитарную помощь от наших партнеров из NRC (Норвежского совета по делам беженцев) тем людям, кто остался в Луганской и Донецкой областях. На этот раз отвезли 35 тонн груза – продукты питания и средства гигиены", – рассказал глава ОО "ЛАООИ" Николай Надуличный
Также для некоторых бомбоубежищ в Луганской области приобрели солнечные панели, чтобы местные жители могли зарядить мобильные телефоны и выйти на связь с родными.
- Напомним, россияне стремятся окружить подконтрольную Украине Луганщину и разрушают ее города. Оккупанты штурмуют Северодонецк, убивают гражданских, блокируют эвакуацию и превращают города в руины
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.14
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное