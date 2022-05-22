Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Известно, что партнером Ассоциации организаций лиц с инвалидностью является Норвежский совет по делам беженцев.

"Мы доставляем гуманитарную помощь от наших партнеров из NRC (Норвежского совета по делам беженцев) тем людям, кто остался в Луганской и Донецкой областях. На этот раз отвезли 35 тонн груза – продукты питания и средства гигиены", – рассказал глава ОО "ЛАООИ" Николай Надуличный



Также для некоторых бомбоубежищ в Луганской области приобрели солнечные панели, чтобы местные жители могли зарядить мобильные телефоны и выйти на связь с родными.

Напомним, россияне стремятся окружить подконтрольную Украине Луганщину и разрушают ее города. Оккупанты штурмуют Северодонецк, убивают гражданских, блокируют эвакуацию и превращают города в руины

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