Китай, лидер которого Си Цзиньпин во время зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года фактически благословил российского диктатора Путина на войну с Украиной, теперь изо всех сил пытается публично озвучивать свою нейтральную позицию. Так, в китайской влиятельной газете "Global Times", которая является англоязычным вариантом "Жэньминь Жибао" - официальной газеты Центрального Комитета Коммунистической Партии Китая, вышла статья под красноречивым названием "Русско-украинский конфликт "может обостриться" из-за весеннего наступления США и НАТО через 1 год". И с подзаголовком "Китай станет посредником, придерживающимся нейтральной позиции, когда США создают препятствия для российско-украинских переговоров".

Ее автор, пекинский репортер "Global Times" Ван Ци, начинает свою статью так: "Российско-украинский конфликт сползает к эскалации и войне на истощение, риски как прямого вмешательства НАТО, так и использования Россией тактического ядерного оружия растут, предупредили китайские эксперты после заявлений США и НАТО по поводу российского "весеннего наступления" и контрнаступления Украины. И приближается годовщина начала конфликта. Поскольку признаки возможного прекращения военного конфликта все еще кажутся далекими, эксперты призвали деэскалировать ситуацию до того, как появятся дополнительные последствия".

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Очевидно, что автор, перед которым поставили задачу попугать Украину, Америку и Европу применением "ядерного оружия" и "дополнительными последствиями", просто обязан это делать публично, следуя российским пропагандистам, которые ежедневно на своих телешоу объясняют путинским подданным, что выиграть у ядерного государства просто невозможно.

Деспотические режимы России и Китая не могут доверять друг другу, и стали просто ситуативными союзниками. Си Цзиньпин использует Путина как таран против США, надеясь этим предельно ослабить своего противника, прежде чем принимать окончательное решение по Тайваню.

Деспотические режимы России и Китая не могут доверять друг другу, и стали просто ситуативными союзниками. Си Цзиньпин использует Путина как таран против США, надеясь этим предельно ослабить своего противника, прежде чем принимать окончательное решение по Тайваню.

При этом тоталитарные системы предсказуемо ненадежны, поскольку ими руководят лица, на которых практически все замкнуто. И законы, как в Российской Федерации, так и в Китайской Народной Республике, являются лишь инструментом укрепления власти правителей. Они сначала по ходу изменяют правила, чтобы те соответствовали целям власти, а затем используют демагогию, чтобы "объяснить", почему они это сделали и для чего.

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Очевидно, что ни в Москве, ни в Пекине не ожидали такого хода войны, развязанной Россией в Украине, поэтому теперь китайские эксперты вынуждены призывать к "деэскалации", конечно же, на условиях Кремля. Возможно, что сейчас и сам Путин сожалеет о своем решении ворваться в Украину, но переиграть назад ничего никому не удастся. Время расплаты медленно, но неуклонно приближается.

Образно говоря, Путин похож на хулигана, напавшего на меньшего, не учитывая того факта, что тому могут помочь. И теперь, когда этого хулигана избивают, он начинает заявлять, – "если ты дашь мне то, что я хочу, я позволю тебе прекратить меня бить".

Путин похож на хулигана, напавшего на меньшего, не учитывая того факта, что тому могут помочь. И теперь, когда этого хулигана избивают, он начинает заявлять, – "если ты дашь мне то, что я хочу, я позволю тебе прекратить меня бить"

В начале так называемой "специальной операции" Путин, вероятно, согласовал свои планы по Украине с Си Цзиньпином, одобрившим их, предполагая, что Российская Федерация легко преодолеет Украину. Что подорвало бы престиж Соединенных Штатов и Запада и передало ключи от ворот Тайваня Си Цзиньпину. Но вышло, что русские войска не способны продвигаться вперед, западный мир показал свою коллективную мощь, а Тайвань находится от рук Си Цзиньпина значительно дальше, чем до начала войны.

Ван Ци продолжает: "Эксперт по вопросам Восточной Европы Китайской академии общественных наук Чжао Хуйжун заявила "Global Times", что "США и НАТО, афишируя российское "весеннее наступление" и контрнаступление Украины, готовятся к эскалации военного конфликта и сплачивают союзников". Эскалация и побочный эффект кажутся неизбежными в то время, когда ни одна из сторон не хочет идти на компромисс". Чжао Хуйжун отметила, что "точка перелома в военном конфликте еще не наступила. НАТО все больше будет вовлекаться в российско-украинский конфликт. На самом деле НАТО уже участвует в разведке, обучении солдат, снабжении оружием, за исключением последнего шага – непосредственного направления войск".

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Для Украины "компромисс с Москвой" может состоять только в том, что она выходит со всех оккупированных украинских территорий, и дальше уже можно договариваться о том, как Россия будет выплачивать репарации Украины. Да, и только так. Ну, а по поводу НАТО, почему бы не повторить полностью мантры путинских пропагандистов, что, мол, "Россия воюет не с Украиной, а с НАТО, и поэтому у нее ничего с украинцами не получается". Создается впечатление, что и в России, и в Китае, из одного общего центра диктуют, как подавать информацию об этой страшной войне.

Для Украины "компромисс с Москвой" может состоять только в том, что она выходит со всех оккупированных украинских территорий, и дальше уже можно договариваться о том, как Россия будет выплачивать репарации Украины. Да, и только так

Сейчас Путин настолько сумасшедший, что его иррациональность представляет реальную опасность для мира. В Пекине этого не понимают. Однако "ассоциация неудачников" зря ожидает падения Украины. Российская Федерация сейчас входит в терминальное состояние, а Китай уже прошел точку пика своего экономического роста. С его населением, которое вот-вот войдет в период драматического старения, по которому прогнозируется непоправимый спад, и большими проблемами с чрезмерно расширенным рынком недвижимости, оказавшимся на грани краха.

Сегодня Китай все больше становится похож на Японию конца 1980-х годов. Его экономика является самой слабой, за жизнь одного поколения. И хотя это еще не рецессия, однако "золотой век" Китайской Народной Республики явно подходит к своему концу.

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Война Путина в Украине лишь усугубила экономические проблемы Китая, повысив стоимость продовольствия и энергии, что значительно ухудшает состояние семейного бюджета для большинства рядовых китайских потребителей. Только цена на рис, например, в 2022 году выросла на 20 процентов. И это вызывает увеличение недовольства среди китайского населения, на что Си Цзиньпин должен обращать пристальное внимание, поскольку это влияет на его собственную популярность и, наконец, на устойчивость его власти. Таким образом, экономические последствия войны Путина имеют негативные политические результаты для Си Цзиньпина как в Китае, так и на международной арене.

Сегодня Китай все больше становится похож на Японию конца 1980-х годов. Его экономика является самой слабой, чем жизнь одного поколения. И хотя это еще не рецессия, однако "золотой век" Китайской Народной Республики явно подходит к своему концу

Однако для "эксперта по Украине" Ван Ци это не имеет никакого значения. Он приводит утверждение Ян Цзиня, ассоциированного научного сотрудника Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая, который сказал "Global Times", что ситуация "зашла в тупик, поэтому "весеннее наступление" и "контратака" могут быть больше психологическим состязанием. "Солдаты с обеих сторон истощены и нуждаются в повышении морального духа".

Неизвестно, кого он этим хочет убедить. Ведь низкий моральный дух – это у путинских террористических группировок, ворвавшихся на украинские земли. И именно они несут потери в живой силе и уже испытывают нехватку боеприпасов и военной техники. У украинской армии высок моральный дух и мотивация к победе, ведь она защищает свою родину и свободу своего народа. Китай же хочет подтолкнуть Украину к капитуляции на условиях Кремля, и его информационная служба даже этого не скрывает.

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В "Global Times" Ян Цзинь далее провозглашает очередную "пугало" для украинцев: "Россия, как военное государство, не собирается позволить себе стать проигравшей стороной. Россия имеет средства, чтобы убедиться, что она не проиграет, например, по худшему сценарию , когда некоторые виды оружия массового поражения могут быть использованы".

Но не имеет значения, что может себе позволить Российская Федерация, а что нет. Путин добровольно принял решение о вторжении в Украину. И американцы ему уже давно объяснили, что будет, если Россия решится применить в Украине тактическое ядерное оружие. Поэтому говоря о возможных последствиях, необходимо обязательно учитывать и самые плохие сценарии для Кремля. Который слишком уж далеко зашел в своих геополитических играх в "великое государство", думая, что на Западе устанут и откажутся от поддержки Украины.

Нет никакого значения, что может себе позволить Российская Федерация, а что нет. Путин добровольно принял решение о вторжении в Украину. И американцы ему уже давно объяснили, что будет, если Россия решится применить в Украине тактическое ядерное оружие. Поэтому говоря о возможных последствиях, необходимо обязательно учитывать и самые плохие сценарии для Кремля.

Следует отметить, что за пределами Китая проблемой считают Россию, а не США или Запад. КНР же рассматривается как главный союзник России. В большинстве стран мира Российскую Федерацию признают как агрессора и причину роста цен на продовольствие и энергоносители и, вообще, главную дестабилизационную силу в мире. Поэтому большинство международного сообщества отрицательно воспринимают Китай как союзника России.

И странно видеть, как Китай, делающий вид, что он сохраняет нейтральную позицию, в дипломатических выступлениях и печати четко становится на сторону Путина. В то время когда только российский диктатор может прекратить войну в Украине, выведя с наших территорий свои войска. Но почему-то в Пекине хотят "мира" на условиях Кремля и не устают об этом постоянно говорить.

Несмотря на то, что в Украине дела для Путина на полях сражений идут от плохого к худшему, он упорно держится за свою безумную идею уничтожить Украинское государство. Российские войска в Украине деградированы и деморализованы, однако Москва надеется на то, что произойдет какое-то чудо и внезапно сможет реализовать все геополитические путинские идеи фикс.

Путинская Россия стала практически вассалом Китая и только на него она сейчас может рассчитывать. КНР также поддерживает "ось зла", которую организовала Москва - это "Сирия-Иран-Венесуэла-Северная Корея"

Путинская Россия стала практически вассалом Китая и только на него она сейчас может рассчитывать. КНР также поддерживает "ось зла", которую организовала Москва – это "Сирия-Иран-Венесуэла-Северная Корея". И хотя пока в Пекине не решаются открыто выступить против Соединенных Штатов и коллективного Запада, Китай всеми своими действиями по войне России в Украине постоянно демонстрирует свою позицию, что "вторжение России в Украину не является актом агрессии само по себе".

И поддержка Путина является плохим выбором для Китая. Похоже, Китай и Россия заслуживают друг друга и всегда будут оставаться на своих позициях врагов Запада. Однако если дружба с Путиным, вероятно, не ослабит критически позиции Си Цзиньпина внутри страны, то на международной арене он должен обращать внимание на свой имидж. Поскольку пришло время, когда быть другом Путина не только политически токсично, но и экономически очень невыгодно.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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