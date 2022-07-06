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Главная война с Россией Ассоциация мэров Франции поможет отстроить Ирпень, - Маркушин
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Ассоциация мэров Франции поможет отстроить Ирпень, - Маркушин

6 июля, 2022 среда
12:42
война с Россией

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что город подписал меморандум с Ассоциацией мэров Франции, которые примут участие в восстановлении поврежденных многоэтажек

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы заключать договор побратимства с португальским городом Кашкайш. Они уже согласовали и выделяют 500 тыс. евро на восстановление детского сада. Поэтому если средства нам поступят в этом месяце, то уже в сентябре мы сможем открыть детский садик", - рассказал Маркушин.

Мэр добавил, что многие мэры французских городов изъявили желание помочь восстановить многоэтажные дома в Ирпене.

"Также мы подписали меморандум с Ассоциацией мэров Франции. В течение двух недель мы предоставим презентации восстановления Ирпеня и те, кто смогут нам помочь, примут участие в восстановлении города. Такое желание уже есть в нескольких мэрах. Основной акцент мы сделали на восстановлении кровель на многоэтажных зданиях". . Поскольку, если к осени мы успеем это сделать, то многие смогут вернуться в свои дома", - добавил он.

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