Ассоциация мэров Франции поможет отстроить Ирпень, - Маркушин
Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что город подписал меморандум с Ассоциацией мэров Франции, которые примут участие в восстановлении поврежденных многоэтажек
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы заключать договор побратимства с португальским городом Кашкайш. Они уже согласовали и выделяют 500 тыс. евро на восстановление детского сада. Поэтому если средства нам поступят в этом месяце, то уже в сентябре мы сможем открыть детский садик", - рассказал Маркушин.
Мэр добавил, что многие мэры французских городов изъявили желание помочь восстановить многоэтажные дома в Ирпене.
"Также мы подписали меморандум с Ассоциацией мэров Франции. В течение двух недель мы предоставим презентации восстановления Ирпеня и те, кто смогут нам помочь, примут участие в восстановлении города. Такое желание уже есть в нескольких мэрах. Основной акцент мы сделали на восстановлении кровель на многоэтажных зданиях". . Поскольку, если к осени мы успеем это сделать, то многие смогут вернуться в свои дома", - добавил он.
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