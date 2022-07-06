Ассоциация мэров Франции поможет отстроить Ирпень, - Маркушин

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы заключать договор побратимства с португальским городом Кашкайш. Они уже согласовали и выделяют 500 тыс. евро на восстановление детского сада. Поэтому если средства нам поступят в этом месяце, то уже в сентябре мы сможем открыть детский садик", - рассказал Маркушин.

Мэр добавил, что многие мэры французских городов изъявили желание помочь восстановить многоэтажные дома в Ирпене.

"Также мы подписали меморандум с Ассоциацией мэров Франции. В течение двух недель мы предоставим презентации восстановления Ирпеня и те, кто смогут нам помочь, примут участие в восстановлении города. Такое желание уже есть в нескольких мэрах. Основной акцент мы сделали на восстановлении кровель на многоэтажных зданиях". . Поскольку, если к осени мы успеем это сделать, то многие смогут вернуться в свои дома", - добавил он.

24 июня глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что более тысячи жителей области убили российские войска

3 июля премьер-министр Австралии Энтони Албаниз посетил города Киевщины , где побывали российские кафиры

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb