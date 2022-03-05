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​​​Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила Россию из организации

5 мартa, 2022 суббота
00:15
Спорт

​​Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг приняла решение исключить российские чемпионаты из состава организации.

Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг.

Организация приняла решение исключить российские чемпионаты из состава ассоциации из-за военной агрессии России на территории Украины.

Ассоциация выразила солидарность со всеми пострадавшими в Украине. Европейские лиги также выразили надежду на нормализацию ситуации в стране.

Решение об исключении касается РПЛ (Российская Премьер-лига) и ФНЛ (Футбольная национальная лига). Первая была полноценным членом организации, вторая – ассоциированным членом.

Теперь любые игроки, которые играли в России, могут односторонне расторгнуть контракты и переходить в другие команды, не выполняя своих обязательств перед клубами из РФ.

Российские лиги входили в ассоциацию с 2007 года.

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война с Россией
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