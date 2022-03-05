​​​Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила Россию из организации

Об этом сообщает официальный сайт Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг.



Организация приняла решение исключить российские чемпионаты из состава ассоциации из-за военной агрессии России на территории Украины.



Ассоциация выразила солидарность со всеми пострадавшими в Украине. Европейские лиги также выразили надежду на нормализацию ситуации в стране.



Решение об исключении касается РПЛ (Российская Премьер-лига) и ФНЛ (Футбольная национальная лига). Первая была полноценным членом организации, вторая – ассоциированным членом.



Теперь любые игроки, которые играли в России, могут односторонне расторгнуть контракты и переходить в другие команды, не выполняя своих обязательств перед клубами из РФ.



Российские лиги входили в ассоциацию с 2007 года.

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от всех еврокубков , а сборную России - от любых международных соревнований. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb