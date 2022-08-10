Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме .

"Сегодня (9 августа, - ред.) Ассоциация EFAD (European Film Agency Directors) единогласно проголосовала за вступление Государственного агентства Украины по кино. Теперь в сентябре ассамблея должна утвердить это решение и Госкино станет ассоциированным членом EFAD. Членские взносы с Украины не будут принимать. в течение 2-3 лет, но мы сможем участвовать в конкурсах EFAD", - подчеркнул он.

Андрей Ермак назвал это решение очень важным для украинского кинематографа, ведь оно позволит дополнительно рассказывать о войне РФ против Украины из-за кино.

Справка: в EFAD входят 25 национальных кино- и аудиовизуальных агентств. Их база находится в Брюсселе. Членами ассоциации являются страны ЕС, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория, Сербия, Швейцария и Великобритания.

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