Ассоциация European Film Agency Directors проголосовала за вступление в нее Госкино
European Film Agency Directors проголосовала за вступление в нее Госкино, а в сентябре оно должно стать ассоциированным членом EFAD
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме .
"Сегодня (9 августа, - ред.) Ассоциация EFAD (European Film Agency Directors) единогласно проголосовала за вступление Государственного агентства Украины по кино. Теперь в сентябре ассамблея должна утвердить это решение и Госкино станет ассоциированным членом EFAD. Членские взносы с Украины не будут принимать. в течение 2-3 лет, но мы сможем участвовать в конкурсах EFAD", - подчеркнул он.
Андрей Ермак назвал это решение очень важным для украинского кинематографа, ведь оно позволит дополнительно рассказывать о войне РФ против Украины из-за кино.
Справка: в EFAD входят 25 национальных кино- и аудиовизуальных агентств. Их база находится в Брюсселе. Членами ассоциации являются страны ЕС, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Черногория, Сербия, Швейцария и Великобритания.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.58
Покупка 38.58Продажа 39.59
-
EUR
Покупка 38.96Продажа 40.11
- Актуальное
- Важное