Associated Press показало видео парамедика "Тайры", которую оккупанты взяли в плен в Мариуполе

Об этом говорится на AP.

Видео было снято в Мариуполе в начале марта до того, как Паевская попала в плен россиян. На записи видно, как женщина помогает украинским защитникам и показывает последствия ударов оккупантов по Мариуполю.

Также есть кадры, как берут в плен российских военных. После этого местные жители интересуются, будет ли Паевская лечить их ранения. Мирные жители получают утвердительный ответ.

В агентстве отмечают, что 15 марта сотрудник полиции передал видеокарту группе журналистов AP, снимавших войну в Мариуполе.

"Тайра" связалась с ними по рации полицейского и попросила увезти видео из города. На следующий день, 16 марта, она пропала, позже российская пропаганда показала ее интервью в плену.

По словам журналистов, карта была спрятана внутри гигиенического тампона и так проехала 15 российских блокпостов. На нем 256 ГБ хроники с комментариями Паевской.

24 февраля, в первый день полномасштабной войны в Украине, камера зафиксировала, как волонтер пытается перевязывать открытую рану на голове украинского солдата. Через два дня она просит коллег дать одеяло раненому русскому солдату.

Позднее в ту же ночь снято, как медики пытаются спасти маленьких брата и сестру. Мальчик умирает, "Тайра" закрывает ему глаза.

16 марта в плен оккупантов попала Юлия Паевская ("Тайра") - волонтер, парамедик, которая восемь лет спасала жизнь военных и мирных жителей на Донбассе. По образованию Юлия Паевская Тайра – тренер по айкидо, дизайнер. Однако еще с начала войны в Донбассе она помогала раненым как парамедик.

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