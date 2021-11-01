Ассистент Луческу обозвал арбитра матча "Мариуполь" – "Динамо" клоуном

Об этом сообщает программа "Большой футбол".



"Динамо" победило "Мариуполь" со счетом 3:2, но помощник Мирчи Луческу Эмил Карас остался недоволен работой главного арбитра Виталия Романова.



"Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит", – сказал Карас.



В результате Карас получил желтую карточку за непристойное поведение.