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Ассистент Луческу обозвал арбитра матча "Мариуполь" – "Динамо" клоуном

1 ноября, 2021 понедельник
14:29
Спорт

Тренер "Динамо" Эмил Карас обозвал арбитра матча против "Мариуполя" - клоуном

Об этом сообщает программа "Большой футбол".

"Динамо" победило "Мариуполь" со счетом 3:2, но помощник Мирчи Луческу Эмил Карас остался недоволен работой главного арбитра Виталия Романова.

"Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит", – сказал Карас.

В результате Карас получил желтую карточку за непристойное поведение.

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