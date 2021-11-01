Ассистент Луческу обозвал арбитра матча "Мариуполь" – "Динамо" клоуном
Тренер "Динамо" Эмил Карас обозвал арбитра матча против "Мариуполя" - клоуном
Об этом сообщает программа "Большой футбол".
"Динамо" победило "Мариуполь" со счетом 3:2, но помощник Мирчи Луческу Эмил Карас остался недоволен работой главного арбитра Виталия Романова.
"Ты издеваешься? Клоун. Как ты можешь так судить? Тебе не стыдно? Вся страна видит", – сказал Карас.
В результате Карас получил желтую карточку за непристойное поведение.
- Напомним, 30 октября "Динамо" победило в гостях "Мариуполь" .
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