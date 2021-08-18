Ассист Яремчука помог "Бенфике" победить ПСВ в Лиге чемпионов
В первом матче плей-офф-квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" победила ПСВ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский нападающий Роман Яремчук начал матч с первых минут и непосредственно участвовал в моменте, когда "Бенфика" забивала впервые. На 10-й минуте украинец отдал передачу на Рафу Силву, а тот открыл счет в матче - Яремчук записал на себя ассист.
В конце первого тайма Юлиан Вайгль удвоил преимущество португальцев. ПСВ сумел отыграть один мяч на 51-й минуте. Забил Гакпо, но это был последний гол в сегодняшней встрече - 2:1, победа "Бенфики". Ответный матч состоится 24 августа.
Для Романа Яремчука матч против ПСВ стал третьим в футболке "Бенфики". На счету украинца 1 гол и 3 ассиста в стартовых матчах за португальский клуб.
Лига чемпионов
Квалификация. Плей-офф
18 августа
"Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды) 2:1
Голы: Силва, 10 Вайгль, 42 - Гакпо, 51
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