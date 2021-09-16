Ассист украинца Безуса принес "Генту" победу в дебютном матче Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч, который проходил в Эстонии, закончился победой "Гента" над "Флорой" со счетом 1: 0. Единственный мяч был забит Дарком Лемаичем на 54-й минуте. Ассист отдал украинец Роман Безус.



В этом году фанаты впервые могут следить за новосозданным турниром УЕФА - Лига конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые разделены на восемь групп.



Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.



После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.



Украина на турнире представит "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.



Луганская команда сыграет в группе C. "Заря" сыграет против итальянской "Ромы", болгарского ЦСКА и норвежским "Бодо-Глимт".

Лига конференций



1-й тур



16 сентября



"Флора" (Эстония) - "Гент" (Бельгия) 0: 1



Гол: Лемаич, 54

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