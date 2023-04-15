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Ассист Мудрика не помог "Челси" победить "Брайтон" в АПЛ

15 апреля, 2023 суббота
20:20
Спорт

В 31-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Челси" уступил "Брайтону"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением "Челси" со счетом 1:2. "Брайтон" совершил камбэк, к 42-й минуте команда Роберто Де Дзерби проигрывала 0:1, и после этого голы забили Дэнни Велбек и Хулио Энкисо.

Единственный мяч за лондонский "Челси" забил Конор Галлагер. Результативной передачей отличился украинец Михаил Мудрик.

В турнирной таблице АПЛ "Челси" занимает 11 место. В еврокубковую зону более 10 очков, а в зону вылета - 12.

"Брайтон" – седьмой. В зону ЛЧ их удаляет 7 баллов.

Английская Премьер-лига

31-й тур

15 апреля

"Челси" - "Брайтон" 1:2

Голы: Галлагер, 13 – Велбек, 42, Энкисо, 69

Роберто Де Дзерби
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